La Xunta lanzará ayudas para que municipios de menos de 20.000 habitantes puedan cofinanciar proyectos de la UE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que la Administración autonómica lanzará una línea de ayudas para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con el objetivo de que puedan cofinanciar proyectos de la Unión Europea en los que se les exige "un elevado nivel de cofinanciación".

Según ha anunciado en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, se trata de una línea de ayudas con créditos con bajo interés para que los ayuntamientos "no renuncien a infraestructuras ambiciosas". Una medida que se ha comprometido a poner en marcha "de manera inmediata".

Además, Rueda ha manifestado su intención de demandar más competencias y, en este sentido, ha asegurado que la negociación para el traspaso de las autorizaciones iniciales de trabajo "avanza a buen ritmo".

En esta misma línea, ha afirmado que ambas administraciones están intercambiándose borradores de valoración de medios y espera que "antes de que acabe el año" esta competencia pueda estar traspasada a Galicia.

FINANCIACIÓN "JUSTA"

Asimismo, el titular del Gobierno gallego ha cargado contra el Gobierno central. "Ya llega de negociaciones debajo de la mesa", ha aseverado antes de insistir en que "lo que está en juego son los servicios públicos".

Por eso, ha reiterado que la Xunta "luchará por una financiación justa, sostenible en el tiempo" y que asegure la "igualdad entre todos los españoles".

Por último, Rueda ha cerrado su intervención comprometiéndose a "seguir trabajando para estar a la altura de Galicia" y reivindicando el 'Galicia Calidade' que, ha defendido, "ya no es solo una etiqueta para unos productos, es una marca que distingue nuestro estilo de vida".