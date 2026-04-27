La Xunta lanzará ayudas para rehabilitar viviendas destinadas a trabajadores en pequeños municipios

Reunión Do Consello Da Xunta - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que el Consello ha aprobado lanzar por primera una línea de ayudas para rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que vayan destinadas a trabajadores en centros del entorno. "Queremos facilitar que vivan en el rural las personas que trabajen allí", ha indicado.

Esta convocatoria bianual (2026-2027), conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas y dotada de 1,5 millones de euros, busca dar respuesta tanto a las necesidades de mano de obra del tejido productivo --priorizando sectores estratégicos-- como a las de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras, al tiempo que se avanza en la fijación de población y en la vertebración del territorio gallego.

Podrán beneficiarse de las ayudas los propietarios, usufructuarios o cesionarios de uso de esas viviendas por un plazo mínimo de 10 años, ya sean las propias empresas que contratan o personas físicas y ayuntamientos que se comprometan con ellas a destinar los inmuebles que rehabiliten sus trabajadores.

Para garantizar la cobertura de las vacantes laborales echando mano --cuando sea necesario-- de la atracción del talento exterior, Rueda ha explicado que a la hora de valorar las solicitudes "tendrán prioridad" viviendas que sean para personas contratadas en el marco del programa Retorna Cualifica Emprego o que tengan una beca Excelencia mocidade exterior (BEME) para estudiar un máster en la comunidad".

La orden, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia en la primera quincena de mayo- recoge dos líneas. Por una parte, la destinada tanto a las empresas como a las personas físicas que se comprometan con ellas a destinar las viviendas que rehabiliten a sus trabajadores, dotada con 750.000 euros.

Por otra, la dirigida a los ayuntamientos que también suscriban con las empresas el oportuno instrumento jurídico, con otros 750.000.

De la cuantía total de 1,5 millones, 600.000 euros corresponden a la presente anualidad y los restantes 900.000 euros, a la 2027.

LICITACIÓN DE LAS OBRAS EN VALDECORVOS, PONTEVEDRA

Por otra parte, el Gobierno gallego ha autorizado en su reunión de este lunes la licitación de las obras de construcción de 54 nuevas viviendas de promoción pública en Pontevedra. Las viviendas se ubicarán en la parcela 19, urbanizada por la Xunta en Valdecorvos, y serán financiadas exclusivamente con fondos propios.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que la parcela fue cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Pontevedra. La obra de construcción será licitada por un total de 10.686.378,97 euros, a los que se sumarán casi 350.000 euros de la redacción del proyecto y dirección de obra, y los costes de otros trabajos técnicos.

El coste será financiado íntegramente por la Xunta, sin aportaciones estatales ni europeas. El inmueble contará con un total de 24 viviendas de dos dormitorios (de las que tres estarán adaptadas para su uso por personas con movilidad reducida), 24 viviendas de tres dormitorios y 6 de cuatro dormitorios. Todas contarán con trastero y plaza de garaje.

La Xunta ha destacado que, en total, tiene en Pontevedra, en distintas fases de ejecución, 300 viviendas de promoción pública, incluidas las 54 cuya obra se licitará próximamente.