La Xunta lanzará un programa para reincorporar al mundo formativo a 10.000 jóvenes de entre 18 y 24 años

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, comparece en el Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Univesidades e FP, Román Rodríguez, ha anunciado este martes en el pleno del Parlamento de Galicia la puesta en marcha del Programa Cualifica Talento, una iniciativa con la que aspira a reincorporar al mundo formativo a jóvenes entre 18 y 24 años en situación de abandono escolar y con la que prevé llegar a 10.000 personas.

Según ha avanzado el conselleiro, este programa se dirigirá "fundamentalmente" a jóvenes varones que no cuentan con estudios secundarios toda vez que, conforme ha señalado, "la tasa de abandono escolar afecta actualmente casi el doble a los hombres que a las mujeres", concretamente un 13,5% frente al 7,2%.

"Debemos desarrollar sobre el colectivo masculino acciones específicas para reducir el abandono", ha declarado Román Rodríguez, que ha recordado que, no obstante, Galicia es "una de las comunidades con menor abandono escolar, un 10,4% frente a la media estatal 12,8%" gracias a "una reducción de más de 15 puntos desde el año 2009".

El objetivo establecido por Román Rodríguez es que ya en el próximo curso 2026-2027 por lo menos un 20% de ellos --unas 2.000 personas-- se integren en programas formativos adaptados a sus preferencias, incluyendo la FP Básica, los ciclos de grado medio, las enseñanzas de adultos o la formación lingüística para extranjeros.

La medida se enmarca en el Plan FPGal360, a través del que se refuerza la información y la orientación profesional integral. Este ámbito es, de hecho, uno de los principales ejes de actuación del nuevo decreto de FP que incluirá, por ejemplo, la puesta en marcha de un itinerario integrado que les permita a los alumnos de la FP Básica continuar de forma directa hacia un ciclo de grado medio sin necesidad de realizar una nueva solicitud.

El conselleiro ha erigido a la Formación Profesional gallega en "ejemplo de la marca Galicia Calidade", gracias a las "políticas estables" de la Comunidad y a un "compromiso vigente" y ha puesto en valor la planificación de estas enseñanzas a través de la Estrategia galega de Formación Profesional en el marco de la que se movilizaron desde 2022 más de 1.500 millones de euros, una "inversión récord".

Román Rodríguez ha señalado que, de los casi 307 millones que se destinan en los presupuestos de 2026 a la FP gallega, el 96% son fondos propios de la Xunta, lo que, según ha indicado, demuestra el compromiso del Gobierno gallego con estas enseñanzas.

NUEVO DECRETO

En su intervención, además, el conselleiro ha destacado que el nuevo decreto que regula la FP en Galicia "recoge las líneas que definirán la FP del futuro" con una máxima: "La formación no puede ir por detrás de la economía".

Así, ha señalado que el nuevo marco se sustenta en cinco ejes de actuación: una oferta formativa más especializada y flexible, el refuerzo de la conexión con el tejido productivo y la colaboración público privada, el impulso a la innovación, la orientación profesional integral y apoyo a quien más lo necesita y el avance en la internacionalización.

Entre las medidas concretas, se ha referido a la FP Acelerada, que permite obtener una certificación profesional oficial en un tiempo reducido, la incorporación de tres nuevas figuras docentes similares a las del profesor asociado universitario o el diseño de currículos de carácter internacional. De hecho, ha avanzado que se trabaja para poner en marcha el primero en esta legislatura mediante la firma de convenios con organismos exteriores.

Asimismo, se crearán intinerarios formativos bidireccionales que conecten la FP y la Universidad, con el objetivo de que se puedan convalidar los primeros créditos universitarios para acceder a la FP ya en el curso 2026/27. De ese modo, se dará respuesta al 15% del alumnado que llega a la FP después de pasar por la universidad.

Román Rodríguez ha sostenido que las cifras avalan el éxito de la FP gallega, como el incremento de la matrícula hasta los 71.229 alumnos actuales, el doble de los que había en 2009; así como el porcentaje de casi el 100% de inserción laboral.

LA OPOSICIÓN AFEA AL CONSELLEIRO EL NOMBRAMIENTO DE FREIRE

En la sesión, la oposición ha aprovechado para afear al conselleiro de Educación el reciente nombramiento del exalcalde de Noia, Santiago Freire, como nuevo jefe territorial de Educación en la provincia de A Coruña y exigir su cese.

En primer lugar, el diputado socialista Autor Bouza, que ha citado las polémicas declaraciones que el exregidor de Noia realizó sobre las mujeres y el franquismo, ha censurado que la Xunta premie el "machismo nauseabundo". "Unos apartamos a los machistas y otros nos nombran en los puestos de responsabilidad. Esa es la diferencia", ha dicho.

El parlamentario socialista, que ha recordado que el Consello de Contas investiga los gastos realizados por Freire como alcalde, ha criticado que este sea "el ejemplo que la Consellería de Educación quiere implementar".

Además, ha ironizado sobre la supuesta trayectoria de gestión reconocida en el ámbito de la educación que le reconoció Alfonso Rueda pese a ser veterinario: "¿Le daba clase a las vacas? ¿O gestionaba el currículo escolar de los carneros?", ha criticado.

Por su parte, la nacionalista Cristina Fernández Davila ha censurado que la Consellería de Educación "nombre de nuevo a una persona con un perfil político y muy echado al monte" en las segundas filas del departamento en un camino hacia "una educación controlada ideológicamente".

"Los que dan instrucciones a los centros educativos para una neutralidad ideológica resulta que son los que fuerzan una deriva hacia la ultraderecha, lejos de un pensamiento crítico de empatía, de igualdad y de inclusión", ha afirmado para señalar que Freire es una persona que "nada tiene que ver con la educación, ni por su profesión ni por su experiencia".

"El único mérito que ostenta para el PP es que es una persona capaz de insultar sin problema con ideario machista y franquista y de apropiarse de fondos públicos para su disfrute", ha dicho la diputada del BNG, que ha acusado a la Xunta de configurar la FP pensando en las empresas y no en las necesidades de los alumnos.

Unas palabras que han sido rechazadas por la diputada del PPdeG Patricia García, quien ha criticado las palabras sobre Santiago Freire cuando son "cómplices" en "sostener a un presunto delincuente" en referencia al expresidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, contra quien la Fiscalía se ha querellado tras una denuncia por acoso sexual.

Por su parte, Román Rodríguez se ha referido a la condición de "político" de Santiago Freire. "Es como si para ser gestor de la sanidad solo se pudiese ser médico", ha sostenido para asegurar que "puede haber gestores y políticos que trabajen en un ámbito educativo que no sean docentes" y que puedan "desempeñar su trabajo y su función con total dignidad".