La Xunta licita por 6,5 millones las obras de 50 alojamientos compartidos para menores de 36 años en Lugo

LUGO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha sacado a licitación por 6,5 millones de euros las obras de construcción de 50 alojamientos compartidos destinados a menores de 36 años en Lugo, una promoción que se levantará en la calle Illa Coelleira y que busca ofrecer una alternativa habitacional temporal para facilitar la emancipación de la juventud.

La actuación ha sido presentada este jueves por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, junto a la alcaldesa de la ciudad, Elena Candia.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de octubre y, una vez adjudicado el contrato, dispondrán de 20 meses para ejecutar los trabajos.

El proyecto plantea un edificio formado por una planta baja, cinco alturas, una zona bajo cubierta y un sótano. Los 50 alojamientos se distribuirán entre las cinco plantas superiores, con diez unidades por una. Cada uno dispondrá de zona de estar-comedor-cocina, entrada, baño y dormitorio. Dos de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, con posibilidad de ampliar posteriormente esta adaptación a otras unidades.

Los alojamientos tendrán una superficie aproximada de entre 42 y 47 metros cuadrados y serán completamente exteriores, con balcón. La propuesta está planteada bajo un modelo similar al de los denominados 'co-livings' o 'co-housings', aunque cada residente contará con su propia cocina, salón, baño y dormitorio. A estos espacios privados se sumarán las zonas comunes del inmueble.

Precisamente, uno de los elementos diferenciadores del proyecto serán estos espacios compartidos. En la planta baja se habilitarán zonas de trabajo y salas de uso flexible, pensadas tanto para los residentes como para actividades que puedan desarrollarse en relación con el entorno. Estos espacios estarán vinculados a un patio trasero ajardinado, abierto y con zonas de estancia, que permitirá la entrada de luz natural y funcionará como prolongación de las áreas interiores.

El inmueble dispondrá también de espacios para bicicletas y cargadores eléctricos, mientras que el sótano contará con 20 plazas de garaje, además de zonas para bicicletas y patinetes. En las plantas de las viviendas habrá zonas de lavandería, mientras que la cubierta acogerá espacios comunes, paneles fotovoltaicos y zonas de estancia protegidas mediante pérgolas.

El proyecto incorpora asimismo medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética del edificio. Según explicaron los responsables del diseño, se prevé reducir en un 20% el consumo de energías primarias no renovables mediante una mejora térmica y la instalación de sistemas de aerotermia. La cubierta contará también con bombas de calor y una pérgola exterior que proporcionará zonas de sombra.

UN NUEVO MODELO DE VIVIENDA

Durante la presentación, la conselleira María M. Allegue ha destacado que se trata de un edificio "adaptado a las nuevas formas de convivencia habitacionales" y que la calidad del proyecto y la incorporación de espacios comunes para el trabajo, el ocio y la relación entre los usuarios.

Por su parte, José López Campos ha defendido la colaboración entre las consellerías de Vivenda e Cultura para poner en marcha soluciones dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes. El conselleiro ha vinculado esta iniciativa con otras medidas destinadas a favorecer la formación, el empleo y la independencia de la juventud.

López Campos también ha puesto como ejemplo el Bono Emancípate, destinado a ayudar a afrontar los primeros gastos de un hogar, tanto en propiedad como en alquiler, relacionados con mobiliario o electrodomésticos. Según ha señalado, más de un millar de personas accedieron a la primera convocatoria y la segunda edición cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, un millón más que la anterior.

La alcaldesa de Lugo, por su parte, ha valorado la colaboración entre las distintas administraciones y que la promoción permitirá avanzar hacia la puesta en marcha de un proyecto de alojamientos compartidos dirigido a la juventud. La gestión de las viviendas corresponderá, una vez construidas, a la Consellería de Cultura.

Con esta promoción, la Xunta eleva a 340 los alojamientos compartidos que está impulsando actualmente en Galicia. Además de los 50 de Lugo, están en marcha otros 80 en Vigo, 60 en Santiago de Compostela y 150 en A Coruña.

La actuación se integra además en el programa de vivienda pública que la Xunta desarrolla en Lugo. En la actualidad, el Gobierno gallego asegura tener en marcha 615 viviendas de promoción pública en la ciudad, de las que 146 están en construcción. También están en proceso de licitación las obras de 168 viviendas en Garabolos, cuyo plazo para presentar ofertas finaliza el 20 de octubre, y de otras 24 en Angelo Colocci, con plazo hasta el 26 de octubre.