La Xunta licita por 688.000 euros el traslado y puesta en marcha del Hospital Nuevo Montecelo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Portal de Contratos Públicos de la Xunta publica este martes la licitación, por importe de 688.933 euros, del servicio de organización, planificación y ejecución de los procesos necesarios para el traslado de la actividad hacia el Hospital Nuevo Montecelo de Pontevedra.

El objetivo de esta contratación, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, es garantizar una ejecución eficaz, ordenada y segura del conjunto de actividades que resultan precisas para el traslado y puesta en funcionamiento del nuevo hospital público de Pontevedra. El contrato incluye la definición del procedimiento para el traslado del mobiliario y los equipos al nuevo centro, así como asistencia técnica y apoyo en la recepción del equipamiento de nueva adquisición.

El responsable de la prestación de este servicio deberá realizar un inventario previo y gestión de espacios, incluyendo el equipamiento y el mobiliario que se deben trasladar, así como la gestión de espacios sobre planos, identificando el emplazamiento físico de cada elemento en los distintos servicios, áreas y dependencias.

En relación con el equipamiento, deberá, además, realizarse una valoración de los equipos críticos o susceptibles de traslados por fases y las limitaciones logísticas que llevan aparejadas.

Será necesario, también, el establecimiento de la secuencia de ejecución del traslado, elaborando un cronograma detallado en el que se representen todas las fases necesarias, así como la configuración de los distintos equipos de trabajo multidisciplinares necesarios para la organización, planificación y ejecución del traslado de las diferentes unidades.

En lo que respecta a la actividad, se prevé identificar los circuitos para el traslado de pacientes, la planificación de la acogida de usuarios y profesionales en el nuevo centro y la planificación del funcionamiento simultáneo de servicios cuando sea preciso.

Junto con ello, se elaborará un plan específico para la gestión, traslado y protección de la documentación confidencial del hospital, conforme a la normativa vigente, al tiempo que se definirán los procedimientos necesarios para la correcta gestión, depósito y traslado a planta de los residuos que se generen durante el traslado.

HASTA EL 24 DE AGOSTO PARA PRESENTAR OFERTAS

Las empresas interesadas en este procedimiento tienen de plazo hasta el 24 de agosto para presentar sus ofertas.

El plazo de ejecución del contrato es de 9 meses, destinándose los cinco primeros meses a la planificación, el sexto a la supervisión y aprobación del plan por la unidad de seguimiento y control y tres meses para la ejecución material del traslado.

Este cronograma no incluye la puesta en funcionamiento de radioterapia, que está prevista para este mismo año.

Nuevo equipamiento para el hospital El Servizo Galego de Saúde completará este año la inversión de más de 30 millones de euros en la dotación de equipamiento para el Hospital Público Nuevo Montecelo de Pontevedra.

En este sentido, el Consello da Xunta abordó la pasada semana un informe en el que se detalló el avance del cumplimiento de la planificación para el equipamiento del nuevo centro hospitalario, y en el que está previsto que, en 2026, se inviertan 10.351.093 euros.

Esta inversión de la Xunta se añade a la ya realizada en los años 2024 y 2025, que ascendía a 21.700.686 euros.

El Gobierno gallego está cumpliendo con los plazos y las inversiones comprometidas para dotar al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés de un complejo sanitario moderno y eficiente con el que hacer frente a los retos que presente el futuro. La previsión es que el Nuevo Hospital Montecelo se ponga en funcionamiento de forma progresiva, comenzando este mismo año con radioterapia.

CONCURSO PARA EL INGRESO EN LA CATEGORÍA DE ENFERMERO ESPECIALISTA

Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publica, en su edición de este martes, la resolución de la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde por la que se resuelve el concurso específico para el ingreso en la categoría estatutaria de enfermero especialista en enfermería geriátrica.

El decreto por el que se crea en el ámbito del Servizo Galego de Saúde la categoría estatutaria de personal enfermero especialista establece un procedimiento específico de acceso a la categoría de enfermero especialista en los términos previstos en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el decreto de provisión de plazas de personal estatutario del Servizo Galego de Saúde.

Para estos efectos, establece la realización de una convocatoria diferenciada para el acceso, por el sistema de concurso, a la categoría y plazas de enfermero especialista, abierta al personal diplomado o graduado universitario de enfermería con vínculo de fijeza que desempeñe o desempeñara en el Servizo Galego de Saúde las funciones propias de cada especialidad y acredite el título de la correspondiente especialidad de enfermería.

Tras convocar el concurso específico para el ingreso en la categoría estatutaria de personal enfermero especialista en geriatría, y tras recibir las propuestas con las aspirantes seleccionadas realizadas por las comisiones evaluadoras, se declara finalizado dicho proceso.

Así, se nombra como personal estatutario fijo en la categoría de enfermera especialista en geriatría a cinco profesionales del Servizo Galego de Saúde que ya tenían vínculo fijo como personal de enfermería. Tres de ellos tendrán como destino el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos y dos el área sanitaria de Vigo.

Los aspirantes nominados podrán solicitar el pase a la situación de excedencia por prestación de servicios en el sector público en la categoría de origen.

En próximas fechas se publicará la resolución por la que se resolverá el concurso específico para el ingreso en la categoría estatutaria de médico de hospitalización a domicilio.