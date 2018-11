Educación "notificará" a los centros el acuerdo sobre uniformes escolares: "Si alguno no acepta, habría que regularlo"

Actualizado 22/11/2018 17:21:35 CET

Feijóo rechaza la polémica suscitada en las redes: "Hay líderes políticos en España que solo conocen Galicia cuando vienen a tomar una mariscada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la Consellería de Educación notificará de inmediato, con la vista puesta en que se aplique el próximo curso, la iniciativa aprobada en el Parlamento, a propuesta de En Marea, para que las niñas puedan escoger entre falda o pantalón cuando en el centro escolar sea obligatorio el uniforme.

Según ha explicado, esta cuestión en el Consello de la Xunta y la conselleira de Educación, Carmen Pomar, trasladó que la resolución unánime aprobada en la Cámara sería notificada de inmediato, por lo que ya se podría aplicar el contenido de la declaración en el próximo curso.

Feijóo ha concretado que, por lo que "sabe" la Xunta, en la mayor parte de los centros concertados ya se da libertad para elegir entre el uniforme con falda o con pantalón. "Y si hay alguno en el que se considera que no procede, nosotros consideramos que el derecho de los padres tiene que prevalecer sobre las normas internas de los colegios", ha remarcado.

"Los concertados funcionan con dinero público y hay que gestionarlo conforme lo que opina el pueblo que lo financia", ha esgrimido.

POSIBLE REGULACIÓN SI HAY RECHAZO

Ante la posibilidad de que haya centros que no se adecuen a la directriz de la notificación y si la Xunta modificará alguna normativa o buscará vías legislativas para hacer su cumplimiento obligatorio, Feijóo ha asegurado que su Ejecutivo será "coherente" y, si algún centro no aceptase la "recomendación, lógicamente habría que regularlo".

"Me parece lo razonable", ha reflexionado el presidente, quien ha señalado que, en todo caso, no puede avanzar por qué vía se haría. De hecho, ha concluido apreciando que, a priori, considera que no sería necesario regularlo por la vía legislativa, sino que una circular de Educación --u otra medida similar-- puede bastar.

RECHAZA LA POLÉMICA

Sobre la polémica en torno a la decisión adoptada en la Cámara y las críticas que, por ejemplo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dirigido al PP por apoyar esta iniciativa, Feijóo ha asegurado "tener la sensación" de que "hay líderes políticos en España" que solo conocen Galicia "cuando vienen a tomar una mariscada".

"Pero del resto no tienen mucha información, ni del nivel de responsabilidad y de la cultura democrática que tenemos en la comunidad", ha lamentado, antes de defender que "lo que se votó en el Parlamento es algo tan sencillo como dar libertad a los padres o a las madres para decidir si su hija va al colegio con falda o con pantalón".

"Nada más; como sus hijas optan cuando salen del colegio por ponerse falda o pantalón. Decir que esto puede traer una polémica es simplemente desconocer lo que se ha votado o una mala fe de intentar intoxicar con cosas distintas a las que se han votado", ha advertido.

Al tiempo, ha esgrimido que, en todo caso, normaliza una situación que "ya existe en la mayor parte de los colegios concertados gallegos que exigen uniforme": que sean "los padres o la propia niña" quienes elijan entre falda o pantalón para su uniforme escolar.

"UN RETROCESO"

Según Feijóo, si a alguien le "molesta" es que o bien está "interesado en tergiversar la verdad" o "simplemente tiene algún planteamiento absurdo" que el Parlamento gallego "en pleno, con sus 75 diputados" no comparte.

"Me parece que, a estas alturas de la película, discutir sobre esto es como si se discute sobre si las mujeres que forman parte de la Policía Nacional tienen que ir con falda y no se pueden poner pantalón. Sería algo sorprendente y un retroceso en las libertades individuales y los derechos civiles de los ciudadanos que un partido democrático debería revisar", ha reflexionado.

"En un colegio al que se va con uniforme, decidir si una niña va con falda o pantalón me parece que es un derecho civil de esa niña y de sus padres", ha aseverado.