La Xunta pedirá ya la Comisión Mixta con el Gobierno y reitera: combatirá la "estafa" del IVA

Publicado 28/01/2020 19:25:15 CET

Alfonso Rueda rechaza que no haya vías para demandar que el Gobierno "pague lo que debe" a Galicia: "No es lo que dice la Asesoría Xurídica"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este martes que el Ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo pedirá de inmediato la convocatoria de la Comisión Mixta para abordar con el Gobierno central os asuntos más prioritarios para Galicia, entre los que ha incluido en primer término el pago de los 370 millones que el Estado "le ha birlado" a la Comunidad y la transferencia de la titularidad de la AP-9.

En una comparecencia en la Cámara autonómica, Rueda ha reivindicado la vocación de la Xunta de acudir a estas conversaciones como una Comunidad "leal" que espera "reciprocidad" del Ejecutivo de Sánchez, aunque ha agregado que "empieza mal" con decisiones como la de no pagar los 200 millones derivados de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017 ni los otros 170 millones por cumplir con las reglas de gasto.

El vicepresidente ha cargado con dureza contra el acuerdo suscrito por el BNG con el PSOE para investir a Sánchez, cuyos "silencios clamorosos" ha afeado. Al tiempo, ha avisado al líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, de que "no se puede ser candidato en Galicia sin defender a Galicia", contraponiendo su actitud con la otros dirigentes socialistas críticos con la deuda pendiente por el IVA.

Del mismo modo, ha garantizado que la Xunta trabajará para que el autogobierno "siga creciendo". "Pero con identidad propia, sin esperar a lo que le den a Cataluña y Euskadi", ha esgrimido, entre críticas de todos los dirigentes de la oposición que han puesto en duda que Feijóo y los suyos "defiendan" los intereses de Galicia, además de acusar a los populares de hacer "un uso partidista" de las instituciones.

Pese a las críticas, Rueda ha insistido en que las negociaciones se llevan a cabo "entre dos gobiernos" y ha defendido que sería "útil" contar con la "unidad" de los grupos representados en el hemiciclo gallego a la hora de poner sobre la mesa las 25 prioridades que fija la 'Axenda Galicia' que salió del Consello de la Xunta antes de las últimas elecciones generales.

"NO ES LO QUE DICE LA ASESORÍA XURÍDICA"

Eso sí, ha anticipado que la Xunta no tolerará y combatirá "la estafa política y económica" del IVA. Si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, había sugerido la semana pasada que el Ejecutivo autonómico estaba "hilvanando" el recurso para demandar el pago de la deuda, Rueda también ha rechazado que no tenga opciones para hacerlo, como sugirió Luís Villares (En Marea) aludiendo al cambio de normativa impulsado en su día por el exministro Cristóbal Montoro.

"No es lo que dice la Asesoría Xurídica de la Xunta", ha replicado Rueda, antes de añadir que el propio Gobierno central cambió de postura en el caso de las entregas a cuenta, "diciendo primero que no se podían pagar y luego que sí". "No ponga obstáculos jurídicos que no pone ni el nuevo Gobierno", ha añadido y se ha reafirmado en que el Ejecutivo autonómico mantiene "abiertas todas las vías" para conseguir que "pague".

Asimismo, ha sugerido que la oposición debería "ponerse de acuerdo" en sus posturas, tras criticar la vía propuesta por el PSdeG de esperar al nuevo modelo de financiación para solventar el problema mientras el BNG insta a la Xunta a ir a los tribunales y de que, este mismo martes, Luca Chao (Grupo Común da Esquerda) diese por hecho que se iba a solucionar la cuestión e instó a Feijóo a pedirle a Pablo Casado que no "bloquee" los presupuestos estatales para "facilitarlo".