La Xunta pide "agilidad" al Gobierno en los trámites que quedan del plan de vivienda

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, presenta las medidas en materia de vivienda anunciadas en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 15 de abril de 2026. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, ha advertido de que aún quedan trámites relativos al plan de vivienda tras su aprobación en el Consejo de Ministros, por lo que ha pedido "agilidad" al Gobierno central para que las comunidades autónomas puedan convocar ayudas durante el segundo semestre.

En declaraciones a los periodistas durante un acto en Cambre (A Coruña), la conselleira ha recordado que el plan "llega tarde" puesto que "tenía que estar operativo desde el 1 de enero".

Este "retraso injustificado" por el que critica al Ejecutivo y al Ministerio de Vivienda "hace que las comunidades no puedan convocar muchas líneas de ayudas que dependen de este plan estatal", según ha denunciado.

Al respecto, y sin conocer aún el texto, porque "no fue trasladado a las comunidades", ha apuntado a algunas ayudas que dependen del plan estatal como las dirigidas a apoyar el alquiler y las de rehabilitación de comunidades de propietarios.

En cuanto a las alegaciones de Galicia, ha esperado que fueran "atendidas", y ha hecho referencia a la demanda de ayudas para promotores, "incentivo" a la construcción y apoyos "para movilizar viviendas vacías".

"Necesitamos un plan que sirva para paliar este problema estructural a nivel país en materia de vivienda", ha subrayado Allegue, antes de indicar que la Xunta "siempre dijo sí al incremento de la cofinanciación exigida" y ya la tiene "establecida en los presupuestos". "Galicia ya cumplimentó sus deberes", ha evidenciado.

Asimismo, ha reivindicado que "todas las ayudas que dependen de fondos exclusivamente autonómicos ya están convocadas" por el Gobierno gallego, incluso "muchas ya resueltas".

"Esperemos que con esta aprobación se agilicen los trámites y nos permitan convocar ayudas que dependen de este plan", ha resaltado. Y es que "el hecho de que se apruebe hoy no significa que sea ya operativo" y el Ejecutivo "tiene que convocar una conferencia sectorial para aprobar el reparto entre comunidades" y debe también "redactar y convalidar los convenios", así como "transferir los fondos", para que se puedan convocar las líneas de ayuda.

DOS MESES

"Esperamos que pueda hacerlo en un plazo de dos meses", ha reiterado, situando esa "aprobación definitiva en mayo-junio", para dar por hecho que, en ese caso, "desde luego Galicia convocará esas líneas de ayudas".

No obstante, si la convocatoria de ayudas "no es posible hasta el mes de noviembre-diciembre" indica que la Xunta verá "lo que se puede hacer".