La Xunta pide al Gobierno que "subsane" las "numerosas deficiencias" halladas en expedientes del litoral ya transferidos

La directora de Enerxías Renovables e Medio Ambiente, Paula Uría (i), y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez (d). - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático asegura haber localizado "numerosas deficiencias" en los expedientes del litoral transferidos hasta el momento por el Gobierno central y ha pedido a la Demarcación de Costas, a través de una carta, que las "subsane", además de insistir en que complete el envío con los 194 documentos pendientes (de un total de 661).

Este traslado, relativos a concesiones en vigor en el dominio público marítimo-terrestre, se inscribe dentro de la transferencia de competencias del litoral que ambas administraciones formalizaron el pasado 1 de julio. De hecho, la Xunta informó recientemente de que aún no había recibido la totalidad de expedientes.

Este miércoles, la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, ha dirigido una misiva --consultada por Europa Press-- a la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, en la que informa de esta circunstancia. El texto explica que, de cara a continuar con la tramitación, se ha procedido al análisis de la documentación, recibida en tres lotes: uno el 30 de junio; otro el 25 de agosto y el último, el 12 de diciembre.

"Dicho análisis ha puesto de manifiesto la existencia de numerosas deficiencias formales y estructurales que impiden considerar los expedientes transferidos como completos, ordenados y conformes a los requisitos exigidos para su correcta tramitación, custodia y eventual continuidad administrativa", detalla la carta.

Uría explica que ya se ha requerido a la Demarcación de Costas de Galicia, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), que "subsane estas deficiencias" y lo pone en conocimiento de Oñoro para su "información y gestión necesarias".

PRÓRROGAS DE CONCESIONES

Además, la Consellería demanda información sobre las prórrogas extraordinarias correspondientes a Galicia y las solicitudes existentes de prórrogas ordinarias y extraordinarias pendientes de resolver.

Lo hace porque, según la información remitida a la Xunta en el marco de la infracción de la Comisión Europea en materia de Costas, la Administración estatal informó de que solo 140 concesiones se habían beneficiado de una prórroga extraordinaria y que no se habían otorgado más "hasta introducir las modificaciones necesarias", recoge la carta.