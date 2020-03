La Xunta pide salir a la calle "lo mínimo posible", pero no restringe la movilidad por el momento

O titular do Goberno galego preside a reunión extraordinaria do Consello da Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado este viernes a los ciudadanos que salgan a la calle "lo mínimo posible" para intentar contener el avance del coronavirus, pero ha subrayado que, por el momento, no se imponen medidas de restricción a la movilidad en Galicia.

Tras presidir una reunión extraordinaria del Consello de la Xunta, Feijóo solicitó a los gallegos y a todas las personas que se han desplazado a la comunidad desde otros puntos "que se queden en sus casas" y que si deben salir, que siempre sea "en espacios abiertos y en espacios poco frecuentados".

"En este momento no tenemos medidas de confinamiento obligatorio. No hemos tomado una decisión de corte de carreteras y por lo tanto no hay ninguna medida de movilidad. Hay una recomendación de evitar los viajes, salvo que sean estrictamente necesarios", apuntó a la espera de ver la política general que decide el próximo Consejo de Ministros sobre la red de carreteras del Estado.

De todas formas, informó de que el vicepresidente de la Xunta se puso en contacto con el delegado del Gobierno para que a partir de esta medianoche y hasta que se active estado de alarma en el país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eviten que se produzcan concentraciones de gente.