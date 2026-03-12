La Xunta presenta la candidatura para que Santiago sea Ciudad europea de la Ciencia en 2028

Archivo - La Catedral de Santiago de Compostela con un foco de luz alumbrando su fachada, a 9 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha formalizado este jueves su candidatura para que Santiago de Compostela pueda ser elegida ciudad europea de la ciencia en el año 2028.

Así, explican en un comunicado, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP culmina un trabajo de meses con el objetivo de lograr un nuevo hito para la I+G+i, la investigación y la innovación hechas en nuestra Comunidad.

"Iniciamos un procedimiento exigente, dado que esta es una convocatoria muy competitiva y, por lo tanto, con un objetivo que no es fácil de alcanzar, pero que hace falta intentarlo porque, de conseguirlo, supondría un refuerzo para visibilizar el sobresaliente trabajo científico que se desarrolla en nuestra Comunidad, cada vez más reconocido a nivel internacional", ha destacado Román Rodríguez.

Además, ha señalado, que "la obtención de esta distinción llevaría aparejada la captación de nuevas inversiones".

Estos fondos, ha destacado, beneficiarían tanto a la capital gallega como a las ciudades de Vigo y de A Coruña. De hecho, la candidatura liderada por la Xunta de Galicia cuenta como socios gallegos con la ciudad compostelana y con las universidades de Santiago, de Vigo y de A Coruña, que podrían desarrollar actividades en sus campus dentro de la programación. También participa la Asociación Gallega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica.

El proyecto, que lleva por nombre Ways, usa el concepto del Camino de Santiago para conectar a la ciudadanía con la ciencia inspirándose en el espíritu de intercambio y movilidad que caracteriza a la Ruta Xacobea.

Con esta finalidad, se proponen convertir el proyecto en un recorrido europeo que une tres regiones: Galicia (España), Pomorskie (Polonia) y Emilia- Romagna (Italia) a través de las ciudades de Santiago, Gdynia, Rávena y Módena.