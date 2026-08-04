La Xunta prevé que el Colegio Gerardo Fernández Albor de O Milladoiro abra sus puertas en el curso 2027/28

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha supervisado el avance de las obras de construcción del nuevo Colegio Gerardo Fernández Albor, en O Milladoiro - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha supervisado el avance de las obras de construcción del nuevo Colegio Gerardo Fernández Albor, en O Milladoiro. Así las cosas, la previsión es que las obras, que está ejecutando el Grupo Puentes, estén terminadas antes de septiembre de 2027 y que el centro abra sus puertas para el curso 2027/28.

En este contexto, el Consello de la Xunta aprobó este lunes darle al centro el nombre del primer presidente electo de la Xunta por "su contribución a la consolidación de la Galicia autonómica". En este sentido, Román Rodríguez ha recordado que bajo el mandato de Gerardo Fernández Albor "estructuró la organización de la enseñanza gallega".

Así, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que está invirtiendo más de 11,6 millones de euros en la construcción de este colegio que contará con "espacios polivalentes y flexibles". El diseño del centro propone volúmenes bajos y adaptados al paisaje, con buena iluminación natural y en contacto visual con los espacios exteriores de patio y jardín, especialmente los espacios de uso colectivo.

Además, el colegio contará con un foro multifuncional que servirá como lugar de aprendizaje abierto y que se situará en el espacio central del primer piso, "creando una relación entre las diferentes estancias y conectándose con el patio mediante una gran ventana protegida de la incidencia del sol".

Con todo, la superficie construida será de 4.886 metros cuadrados separada en dos pisos, con seis aulas de Infantil y 12 de Primaria, con los aseos correspondientes, así como otras cuatro de apoyo y desdoble de grupos, aula de música y sala de usos múltiples, además de un Polo creativo. Asimismo tendrá biblioteca, gimnasio con vestuarios, área de administración (despachos, conserjería, local para la anpa, etc) comedor y zonas de servicios comunes.