La Xunta ratifica su apuesta por la cooperación entre entidades locales como "modelo estratégico de gestión"

Diego Calvo participa en la clausura del curso de verano de la UNED. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha ratificado la apuesta del Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda por la cooperación entre entidades locales como "modelo estratégico de gestión". Una vía en la que profundiza, ha recordado, la futura ley autonómica de administración local.

Calvo se ha desplazado a Lalín para participar en la clausura del curso de verano de la UNED centrado en las entidades supramunicipales como prestadoras de servicios esenciales para la ciudadanía.

En su intervención, ha destacado la apuesta de la Xunta por el fomento de la cooperación entre administraciones locales para mejorar la capacidad financiera y la calidad en la prestación de servicios, contribuyendo a fijar población. Así, ha señalado que la nueva Ley de Administración Local de Galicia avanza en este objetivo como modelo estratégico de gestión.

No en vano, la Xunta ha incidido en que la norma dedica un capítulo entero a las fórmulas de cooperación y colaboración entre administraciones, poniendo el foco en la necesidad de "prestar servicios públicos de forma eficaz y sostenible para optimizar medios y no perder recursos".

PRIORIDAD EN LAS AYUDAS

El conselleiro ha aludido a la creación de nuevos mecanismos "ágiles y muy demandados" por las administraciones locales, entre los que ha citado las áreas funcionales de carácter temporal o las agrupaciones en materia de personal, situando la voluntariedad de los ayuntamientos en el uso de las distintas fórmulas como clave de la autonomía local.

Además, después de que en días pasados trascendiese que Carballeda de Avia y Ribadavia (Ourense) estudian una fusión, Calvo ha recordado que la Xunta ya incentiva la cooperación intermunicipal dándoles prioridad en las líneas de ayudas a los proyectos presentados de forma conjunta por varias entidades locales o por ayuntamientos fusionados.

FINANCIACIÓN LOCAL

Con respecto a otro de los asuntos abordados en el curso, la financiación, Diego Calvo incidió en el esfuerzo realizado por el Gobierno gallego cada año para dar respuesta a las necesidades de las administraciones del ámbito local.

Para ello, ha apuntado a instrumentos como el Fondo de Cooperación Local, que en este año asciende a 187 millones de euros, 20 millones más que el año pasado. Pero también con recursos para infraestructuras y servicios municipales, un fin al que la Xunta destina este ejercicio un total de 670 millones de euros a las entidades locales, casi 30 millones más que 2025 y "la cifra más alta de la historia".

Además, la nueva Ley de Administración Local de Galicia introduce novedades significativas en materia de financiación a las que ha aludido el conselleiro, como el establecimiento de una nueva regulación de la participación de las entidades locales en los tributos económicos y la incorporación de criterios como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población.

Entre otras novedades de la futura norma ha citado también el establecimiento de un régimen especial para municipios en situación de reto demográfico, ofreciéndoles "un apoyo reforzado".

Para Diego Calvo, la celebración de cursos como el clausurado este miércoles contribuye a "dar visibilidad" a las necesidades del campo local y fomentan la reflexión alrededor de asuntos de especial relevancia para la ciudadanía, un "objetivo compartido" desde la Xunta.