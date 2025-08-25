La Xunta recalca que la neutralidad ideológica regirá las actividades en las aulas: "Es la base del pensamiento crítico"

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha recalcado su apuesta por la neutralidad ideológica de las actividades de los centros educativos. "Es la base del pensamiento crítico"

"Para nosotros la neutralidad ideológica es fundamental para garantizar precisamente la pluralidad ideológica, garantizar el pluralismo social, garantizar los valores básicos, democráticos, universales, que nos permiten organizarnos como sociedad", ha defendido el responsable de Educación durante la presentación de las novedades del curso escolar 2025/2026.

Asimismo, ha enfatizado que hay que respetar "a todas las personas", convertir los centros en espacios "seguros, respetuosos con lo diferente", y respetar las libertades individuales y colectivas dentro de los "grandes valores" que, precisamente, "plantea y entiende esta neutralidad ideológica".

Preguntados por los medios de comunicación acerca de un mayor detalle de este concepto, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha ampliado que el objetivo es que las actividades de los centros "no tengan una conducción ni hacia un sentido ni al otro".

"Si fuera de otra manera el pensamiento seria único, el respeto a distintos posicionamientos y ideologías hacen que exista diversidad de pensamiento", ha remarcado.

Con todo, ha señalado que "una cuestión es tratar un tema y otra es el enfoque que se le da". "No existe ningún tipo de restricción en el tratamiento de temas", sino que es la manera en que se presenta información, la información aislada o sesgada no sería neutral", ha concluido.