La Xunta rechaza "centrifugar" problemas y pide a Fomento "garantizar" un marco regulatorio entre taxis y VTC

Publicado 01/08/2018 15:56:00 CET

Galicia concentra 276 licencias de VTC y 3.800 licencias de taxis

A CORUÑA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha rechazado "centrifugar" los problemas, en relación con el conflicto surgido entre el servicio de alquiler con conductor (VTC), que usan los conductores de Uber y Cabify, y el servicio de taxi, y pide medidas al Ministerio de Fomento para "garantizar" un marco regulatorio entre estos dos servicios.

Así lo ha trasladado este miércoles la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, que se ha reunido con representantes del sector de taxi antes de acudir a la reunión de la Conferencia Nacional de Transportes convocada por el Ministerio de Fomento, a las 18,30 horas en Madrid.

La conselleira ha dicho que los problemas "no hay que centrifugarlos sino que hay que darles una solución", y en este sentido reclama a Fomento "medidas concretas" para aprobar un marco que regule claramente la situación. "Apostamos por regular, no por limitar", añade.

Galicia, con 3.800 licencias de taxi, registra 276 licencias de VTC, pero "casi la mitad no fueron concedidas por la Xunta sino por sentencias judiciales como consecuencia del vacío legal que originó la 'ley omnibus'", aprobada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, matiza Vázquez.

FIN HUELGA

El sector del taxi, que ha vuelto a la normalidad este miércoles después de que a las 00,00 horas finalizase una huelga que se extendió durante día y medio, demanda al Gobierno central "que se cumpla la ley" en relación a los VTC, los vehículos de turismo con conductor.*

En la actualidad, la normativa establece que por cada 30 licencias de taxi haya como máximo un vehículo de transporte concertado. "Tenemos limitaciones que ellos --los VTC-- no tienen", ha denunciado el presidente de la Cooperativa y Autopatronos del*Taxi*de*Vigo, Manuel*Chorén.

Tras dar por terminada esta huelga, el sector no tiene previsto continuar durante el mes de agosto, puesto que no quieren "perjudicar" a colectivos como los turistas. "Yo creo que durante este mes no continuará", ha dicho el presidente de la Federación Galega de Autónomos del Taxi, Manuel Sánchez Quindimil, al ser preguntado por los periodistas sobre acciones futuras.

"ENCAUZAR" EL CONFLICTO

Por su parte, preguntado sobre este conflicto, el delegado del Gobierno, Javier Losada, ante los periodistas se ha mostrado "convencido" de que se va a llegar a un acuerdo y a un "arreglo definitivo".*

"Es algo que se viene arrastrando y que las diferentes administraciones en los últimos años no han tomando ninguna decisión", asegura Losada, quien se puso en contacto con*Sánchez Quindimil*para conocer su valoración de la situación en la comunidad autónoma y para ponerse a su disposición para cualquier cuestión que considere oportuna en esta situación.

Losada, que espera a la reunión de la mesa sectorial para "encauzar" el conflicto, recuerda el tema que se puso sobre la mesa para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, responsables de otorgar las licencias para el transporte público del taxi, "puedan tener la ocasión de tomar también decisiones sobre estas nuevas formas de transporte público".