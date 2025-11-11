La Xunta recurre ante el Supremo los decretos que desarrollan el reparto de menores migrantes entre comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha autorizado recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) los decretos que desarrollan el decreto ley de reparto de los menores migrantes entre las comunidades, que ya en su día había llevado, al igual que otra decena de autonomías, al Tribunal Constitucional (TC).

La decisión, a propuesta de la Consellería de Política Social, la ha notificado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que cuenta con la validación de la Asesoría Xurídica autonómica y se toma en un contexto en el que considera que el Gobierno central no ha "colaborado" con las autonomías en el reparto de menores migrantes.

A juicio de la Xunta, se ha optado por la vía de la "imposición", sin "planificación" ni financiación suficiente.

Por ello, igual que en su día se recurrió el decreto ley del reparto, ahora se recurren otras dos normas que le dan desarrollo. Según Rueda, uno de ellos establece el procedimiento de reubicación y traslado de menores migrantes y, el segundo, se refiere al número de menores, es decir, a la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma.