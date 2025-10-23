La Xunta reemplazará 5.000 jubilaciones de funcionarios en 5 años y aprobará en 2026 el decreto para carrera profesional

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, con su equipo en el Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha informado de que la Xunta deberá llevar a cabo un "recambio generacional" para reemplazar a 5.000 funcionarios que se jubilarán durante los próximos cinco años, "tras finalizar el proceso de estabilización que benefició a más de 5.500 empleados públicos".

En la primera de las comparecencias en comisión parlamentaria de los presupuestos de la Xunta de Galicia para 2026, Corgos ha avanzado también que, el próximo año, el Consello aprobará el decreto de desarrollo de la carrera profesional.

Explica que la progresión de la carrera profesional "se estructurará en grados y será horizontal, lo que permitirá el ascenso sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo". "Se valorará también la trayectoria, la calidad de los trabajos, los conocimientos y los méritos por la especificidad de la función desarrollada, así como la experiencia y la superación de una evaluación del desempeño", agrega Corgos.

De este modo, remarca que el Gobierno gallego "sigue apostando por la modernización continua de la función pública" y "mejorar las condiciones" del personal "para tener una plantilla motivada y bien formada".

"ESTABILIDAD"

Asimismo, Corgos ha dado cuenta de unos presupuestos de la Xunta que ascienden un 2% en 2026, hasta 14.240 millones, en una intervención en la que ha reiterado los ejes expuestos en sus comparecencias de los últimos días para destacar la "ventaja comparativa" de Galicia por su "estabilidad política e institucional".

Incide en que son los mayores presupuestos de la historia de la comunidad, "con cada vez con más servicios", rebajas fiscales "selectivas", "sin recurrir a endeudamiento" por tercer año consecutivo y con la vivienda como "prioridad" para duplicar el parque público esta legislatura. "Nunca se dedicaron tanto recursos a sanidad pública, educación y a política social", pone en valor, con tres de cada cuatro euros para gasto social.

Asegura que las rebajas de impuestos aprobadas por el Gobierno gallego permitieron ahorrar a la ciudadanía más de 1.600 millones de euros desde el año 2020

Un punto sobre el que llama la atención es el "valor añadido" de compensar el fin de partidas europeas pospandemia con "más fondos propios". Lamenta la "oportunidad perdida" de los Perte al haber "21.000 millones durmiendo en los cajones de los ministerios" a tres meses para su final.

Entre otras novedades para 2026, el conselleiro de Facenda destaca que el próximo año finalizará en Ourense la construcción del Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia (Ceciga), que busca fortalecer la ciberseguridad en la administración.

Finalmente, ha vuelto a "urgir" al Gobierno un nuevo modelo de financiación autonómico ante la necesidad, "como mínimo", de 500 millones de euros adicionales para cubrir costes de servicios.

LA OPOSICIÓN CRITICA UN "GOBIERNO ESTANCADO"

Por su parte, Noa Presas ha cargado contra unos presupuestos "decepcionantes" que "muestran un gobierno estancado". "Son un ejercicio de ilusionismo porque, básicamente, vemos un nuevo espejismo con unas piruetas discursivas y numéricas importantes y promesas repetidas, pero para tapar la realidad: que hace falta impulso y proyecto político del Gobierno gallego para dar a este país un salida a sus problemas", censura.

Alerta de "problemas" en servicios públicos, desigualdad territorial y transformación industrial, unas cuentas que "no compensan siquiera la subida de la inflación". Además, ha lamentado que haya "cuestionables rebajas fiscales que benefician rentas altas".

La diputada nacionalista se ha quejado de que se "tome al Parlamento por el pito del sereno" al remitir los presupuestos el lunes en vez del pasado sábado, lo que identifica con "hurtar" a la oposición la "capacidad de reacción política".

Otro reproches que ha lanzado Noa Presas han sido porque considera "inaudito que apliquen un recortazo increíble" en la Consellería de Medio Ambiente tras los incendios y "se congele" el presupuesto de Medio Rural "cuando debería haber un cambio profundísimo" a raíz de la ola de fuegos. Denuncia también recortes en la Amtega, que se vaya a "vaciar de funciones" a la valedora do Pobo y lanza un "réquiem" por el Instituto Galego de Estatística tras el cese de José Antonio Campo Andión después de 30 años.

Igualmente, Elena Espinosa (PSdeG) ha coincidido en reclamar "más tiempo para estudiar" los presupuestos y denuncia que la oposición no está "en igualdad de condiciones" respecto al Grupo Popular, que recibe antes una "entrega de datos absolutamente desagregados", lo que tacha de "deslealtad política".

La diputada socialista sostiene que estos presupuestos "no van a permitir" que Galicia crezca por encima de la media de España, en un marco general de las cuentas que "flojea". Reprueba que las previsiones de ingresos van a la baja por las rebajas fiscales.

A renglón seguido, Espinosa ha pedido a los populares que "por unos días olviden el rodillo" en el Parlamento y acepten las aportaciones que haga la oposición en la tramitación de las cuentas.

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha requerido a la Xunta "cambiar la visión centralizadora de la administración" que "trae consecuencias negativas". Critica que las ayudas y rebajas fiscales por los incendios en Ourense "van a ser muy insuficientes" por "el grado de destrucción".

En cambio, Cristina Sanz (PP) ha felicitado al conselleiro por su trabajo y aplaude que la Xunta presente por décimo séptima vez consecutiva los presupuestos. Contrasta esta situación con un Gobierno de Pedro Sánchez que "incumple reiteradamente" el artículo que establece que debe presentar presupuestos anualmente.

En sus réplicas, Corgos ha dicho a la oposición que "confunden estancado con un gobierno previsible y estable". También ha retado a que digan "cuál eliminarían" entre las rebajas fiscales. Y recuerda a BNG y PSdeG que el año pasado también recibió críticas por que los presupuestos entrasen el Parlamento un sábado.

Junto a esto, se ha dirigido al diputado de Democracia Ourensana para pedir que "hable un poco" con el Ayuntamiento de Ourense con el fin de "desbloquear" la construcción del edificio administrativo en la ciudad para resolver los "problemas" existentes sin tener que recurrir a la justicia.

El conselleiro defiende que las bajadas de presupuestos de consellerías como Medio Ambiente o despartamentos como la Amtega se deben a partidas extraordinarias de fondos que "no podían estar ahí para toda la vida".