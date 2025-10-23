La Xunta replica a Rego que "no aceptará lecciones" del Gobierno:"Recortó un 75%" fondos para acoger a menores migrantes

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Política Social ha respondido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, asegurando que "no aceptará lecciones" de un Gobierno que "recortó en un 75%" los fondos para la acogida de menores migrantes.

Así lo han señalado fuentes del departamento que dirige Fabiola García después de que este jueves la ministra criticase la "actitud refractaria" del Gobierno gallego en la acogida de los niños y niñas migrantes que están en "una situación verdaderamente preocupante" en Canarias y le recordase sus "competencias" y "obligaciones" en esta materia.

Tras ello, la Consellería ha subrayado que la Xunta "no va a consentir más falsedades" de los miembros del Gobierno de Sánchez y subraya que "lo primero que tiene que hacer la señora Rego es explicar por qué su Ejecutivo recortó en un 75% los fondos para la acogida de menores migrantes".

"También debe explicar la ministra por qué el Gobierna lleva siete meses incumpliendo el autor del Tribunal Supremo que obliga a hacerse cargo de 1.000 menores extranjeros solicitantes de asilo". "¿Y que hace el Ejecutivo de Sánchez? Mandarlos por la parte de atrás a las comunidades autónomas, sin ningún tipo de comunicación", ha indicado.

Por ello, la Xunta sostiene que, además de los "300 menores que Galicia tendrá que acoger por imposición", "también tendrá que asumir la atención sanitaria y educativa (competencias autonómicas) de otros, como mínimo y por el momento, 45 menores extranjeros solicitantes de asilo que envía el señor Sánchez".

El departamento autonómico sostiene que "llama la atención que la ministra Rego diga que hay falta de voluntad política de la Xunta" cuando "lo que falta es diálogo y planificación por parte del Gobierno central".

Así, apunta que, en este año 2025, Galicia recibió "cero euros del Gobierno central para acogida de menores migrantes" y que "aún así está cumpliendo la ley". "Lo hacemos pese a que se trata de un reparto totalmente injusto que solo beneficia a Sánchez y a sus socios. ¿Por qué si no Cataluña y País Vasco no tienen que acoger a menores?", se pregunta.

La Xunta sostiene que la ministra antes de acusar a la Xunta debería "fomentar el diálogo y la planificación entre las Comunidades autónomas", "porque ella misma reconoce que no sabe aún ni cuando vendrán el resto de menores, ni como se efectuarán los traslados".

Por todo ello, incide en que la Xunta "no aceptará lecciones de este Gobierno central". "Llevamos años demostrando el buen funcionamiento del sistema de acogida autonómico, acogiendo migrantes con éxito e impulsando programas integradores y que, por desgracia, las políticas del señor Sánchez y su Gobierno acabaron por romper", apunta.