La Xunta reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que la administración autonómica reservará el 30% de las viviendas públicas en venta a personas de entre 36 y 45 años y elevará el límite máximo de renta para acceder a una vivienda pública hasta cuatro veces el IPREM, lo que significa, según ha explicado el titular del Gobierno gallego, que una pareja con un hijo que hasta el momento tenía un techo de ingresos de 2.250 euros brutos mensuales, ahora pasa a más de 3.500 euros.

Así lo ha anunciado al inicio del Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebra este miércoles en la Cámara gallega, donde ha detallado que, además, en el caso de las familias numerosas, el techo se elevará a 4,5 veces el IPREM, por lo que se podrá acceder a una vivienda protegida siempre que no se superen los 4.150 euros brutos mensuales de ingresos.

"Hacemos esto porque creemos que la vivienda pública y protegida debe estar al alcance de cuantas más personas mejor", ha manifestado el presidente de la Xunta, que ha reivindicado que "todas las nuevas viviendas comprometidas para esta legislatura, el 100% están en marcha".

En pocos meses, tal y como ha apuntado, el Gobierno gallego entregará las primeras llaves en Santiago y en Pontevedra.