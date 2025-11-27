La Xunta responde a una asociación de pacientes con glioblastoma que este año ya fueron tratados siete con TTFields

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha aclarado que este año en la comunidad gallega ya fueron autorizados y tratados siete pacientes con la Terapia de Campos de Tratamiento de Tumores (TTFields), después de que la Asociación de Pacientes de Tumores Cerebrales y del Sistema Nervioso Central (Astuce Spain) denunciase que Galicia es una de las comunidades que no garantiza a los pacientes con glioblastoma el acceso a este tratamiento, a pesar de su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Aparte de estos siete pacientes ya tratados este año en Galicia, la consellería expone que esta misma semana se está tramitando la autorización de un nuevo paciente que ha solicitado la terapia y tiene previsto su inicio "si las condiciones clínicas" lo permiten el 19 de diciembre.

La inclusión de la terapia TTFields en la cartera de servicios comunes del SNS fue publicada en Boletín Oficial del Estado (BOE) en agosto de 2025. Así pues, antes de la publicación de la resolución ministerial ya se estaban tratando pacientes con la terapia TTFields en Galicia mediante autorización especial.

Es más, en Galicia, el primer paciente que realizó la solicitud y fue tratado bajo este mecanismo para recibir la terapia TTFields fue autorizado en diciembre de 2024, según datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

FUNCIONAMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN

Este mecanismo de autorización especial habilitado en Galicia permite el acceso a prestaciones complementarias que pueden beneficiar al paciente, pero que no están incluidas en la cartera del SNS o están en proceso de formalización.

Por consiguiente, requiere una autorización "expresa e individualizada" del tratamiento, en el caso del TTFields, a partir del criterio de los especialistas en neurooncología.

Tras la inclusión formal de la terapia TTFields en la cartera del SNS, comunicada a los centros en septiembre, en Galicia se ha mantenido este procedimiento, a la espera de la definición final del estudio de monitorización por parte del Gobierno central.

La Xunta explica que ha solicitado "activamente" ante el Ministerio de Sanidad que se acelere la definición de criterios del estudio de monitorización "para asegurar la adecuada implantación de la técnica y recogida de datos".