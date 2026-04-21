La Xunta se reunirá esta semana con el arquitecto encargado de las gárgolas del Hostal para valorar una "fórmula mejor"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego se reunirá esta semana con el arquitecto encargado de la rehabilitación de las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos para valorar una "fórmula mejor".

En el marco de la polémica que se ha generado alrededor de los tubos colocados en las gárgolas, fuentes de la Consellería de Cultura han reiterado que el Gobierno central fue el encargado de realizar estas obras y que ellos autorizaron el proyecto con una serie de condicionantes.

Concretamente, el informe, firmado por el subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, Manuel María Chaín Pérez, con fecha del 13 de marzo de 2024, al que tuvo acceso Europa Press, expone que el proyecto propone la colocación de lanzas metálicas prolongando las gárgolas existentes, aunque no determina de forma concreta la colocación de las mismas, ya que este aspecto debería de ser estudiado de forma específica.

De esta manera, se señala que para efectuar su colocación se deberían analizar varios aspectos, siendo el primero de ellos que la solución constructiva fuese compatible con la conservación pétrea original de las esculturas.

En este sentido, el informe incide en la importancia de tener en cuenta su composición, desde la perspectiva estética y de interpretación del elemento escultórico. Es decir, como se incorpora la lanza a la propia figura esculpida, prestando "especial atención" a aquellas que presentan diseños antropomórficos o zoomorfos.

Asimismo, también incluye que se debería de buscar que estas lanzas no alterasen "de forma crítica" la lectura o interpretación de las formas esculpidas.

Sin embargo, la Consellería de Cultura ha explicado que nunca recibieron la concreción sobre la colocación de las lanzas en las gárgolas, por lo que se han puesto en contacto con el Gobierno central.

Con todo, esta semana, todavía con la fecha sin confirmar, se producirá un encuentro con el arquitecto encargado de la obra, para valorar una "fórmula mejor".