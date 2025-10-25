La Xunta sitúa a la industria como "motor de la demanda energética" y exige infraestructuras de suministro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha subrayado este sábado que la industria es "el motor de la demanda energética" y ha advertido de la necesidad de asegurarle infraestructuras de suministro en la nueva planificación eléctrica.

Así lo ha manifestado durante su intervención en la Gala del 75 aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia, donde se ha referido al binomio industria-energía.

"Estamos viviendo un momento de enormes transformaciones y de mucha exigencia para el sector industrial y las empresas en que la energía es la pieza clave", ha aseverado durante su discurso.

En esta línea, ha destacado la importancia de preservar la capacidad de suministro para "no poner en juego la competitividad de la industria"; y, por lo tanto, de "saber anticipar la demanda y responder adecuadamente con una planificación adaptada a esas necesidades".

Con todo, ha insistido en que Galicia necesita una red de transporte y evacuación de energía reforzada porque tiene en cartera casi una veintena de proyectos industriales de nueva implantación, tal y como ha señalado la Xunta en una nota de prensa.

"Y porque está haciendo una decidida apuesta por las renovables, conscientes del mapa energético del que dispone y lo que puede llegar a tener", ha concluido.