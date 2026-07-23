La Xunta solicita al Parlamento un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto

Archivo - Fotos Xunta / Facenda / O Conselleiro De Facenda E Administración Pública, Miguel Corgos, Comparece No Pleno Para Informar Sobre O Peche Do Exercicio 2025. - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha solicitado este jueves al Parlamento de Galicia la celebración de un pleno extraordinario para presentar el techo de gasto para el año 2027.

El orden del día único sería el debate y votación del límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma de Galicia recogido en la ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El Gobierno gallego indica en un comunicado de prensa que pide que esta solicitud se tramite por el procedimiento de urgencia para comenzar la elaboración de los presupuestos una vez que se apruebe en Consello el gasto financiero para el próximo año.

La Consellería de Facenda e Administración Pública publicó el pasado 30 de junio en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos del próximo ejercicio, que marcan las bases del plan financiero del Ejecutivo autonómico para 2027.

Fue el primer paso de un procedimiento que continuará en los próximos días con la aprobación del techo de gasto no financiero. "Esto permitirá que Galicia continúe siendo una de las primeras comunidades en elaborar y aprobar sus cuentas anuales, entregando el proyecto de presupuestos antes del 20 de octubre para su aprobación antes de finales de año y que entren en vigor el 1 de enero de 2027", destaca Facenda.

"El Gobierno gallego sigue, de esta forma, aportando certidumbres y previsibilidad a la economía de la comunidad autónoma", añade. Y apunta que Galicia presentará unas cuentas que tendrán como prioridad "el refuerzo continuado de los servicios públicos asistenciales, como la sanidad, la educación y la dependencia".

Impulsar la modernización y digitalización del sistema productivo gallego, "favoreciendo el desarrollo industrial sostenible", la innovación y la consolidación de las cadenas de valor "estratégicas" y fomentar el emprendimiento son otros de los objetivos de las cuentas.

Entre otras cuestiones, la consellería también aboga por buscar "sustitutos financieros" a los fondos MRR (mecanismo de recuperación y resiliencia) para impulsar su impacto "transformador y multiplicador" sobre el tejido productivo gallego.