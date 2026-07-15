La Xunta tilda de "fake" el llamamiento al diálogo de Hacienda para la financiación y reprocha "atención cero" a Galicia

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en el acto del Foro Económico (quinto por la izquierda en la foto) - MONCHO FUENTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ha tildado de "fake" el llamamiento al diálogo que este mismo miércoles ha hecho el ministro del ramo, Arcadi España, para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Además, ha reprochado que ha habido "atención cero" por parte del Gobierno central a los requerimientos de la Xunta.

Corgos se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación en A Coruña en un acto en el que también participaba el ministro, y después de la comparecencia de este ante los periodistas.

Tras hacer el lamamiento a la negociación el responsable de Hacienda y reprochar al PP que votara 'no' a la senda de estabilidad, Miguel Corgos ha criticado que esta última es "un auténtico paripé" y que "ya se sabía que no iba a ser aprobada", puesto que, a su juicio, "está mal diseñada", al no tener "relación" el objetivo de déficit con la regla de gasto.

De este modo, Miguel Corgos ha subrayado que "ayudaría mucho contar con una senda de estabilidad por parte de las finanzas públicas nacionales". "Llevamos tres años sin presupuesto y lamentablemente parece que estamos en el día de la marmota, porque vamos a por el cuarto", ha advertido el titular de Facenda.

También ha criticado que, "demostrando la voluntad de negociación que tiene el Gobierno, ya anuncia que va a presentar otra vez la misma senda de estabilidad". Y ha augurado que "el resultado, como decía Einstein, va a ser exactamente el mismo". "Si no cambias el experimento, el resultado va a ser exactamente el mismo", ha aseverado.

Por eso cree que el país está "abocado a estar un año más, y va ya la legislatura completa, sin presupuesto, lo cual es inaudito para un país de una economía avanzada que necesita en tiempos de incertidumbre una guía financiera fuerte y estable para seguir creciendo y generando empleo".

FINANCIACIÓN

En lo tocante a la financiación autonómica, el conselleiro considera que el Ejecutivo está "en una huida hacia adelante continua".

Al respecto del modelo, reprocha que "no cambia apenas una coma de lo que dijo la ministra" hace seis meses, y Hacienda da "15 días para decidir".

"Catorce de 15 comunidades nos oponemos totalmente a este sistema, en primer lugar porque no hemos participado en su elaboración", ha destacado Corgos.

En este sentido, ha incidido en que el modelo "es totalmente diferente a lo que se había hablado en los grupos de trabajo y no se ha explicado por qué". "Aunque todos lo sabemos en cierta medida", ha apostillado.

Corgos reprueba que "para rizar el rizo" el Ejecutivo convoca un nuevo CPFF el próximo día 29 "cuando todas menos una" han manifestado su "oposición dos veces" y "no se ha cambiado nada".

El titular de Facenda ha ahondado en que el Gobierno solo hizo modificaciones "en cuestiones cosméticas, y así se puso de manifiesto ayer --por este martes-- con la secretaria general de financiación". "Nosotros no podemos aceptar un sistema que se ha hecho sin tenernos en cuenta y que en el caso de Galicia supone una pérdida muy importante de financiación en comparación con el resto de comunidades", ha subrayado.

Cuestionado por si está dispuesto a entrar en una negociación bilateral, el conselleiro ha respondido que la Xunta pide "que se diseñe entre todos" y que "se escuche" a las comunidades.

La Xunta no pretende, según Corgos, "que se atienda a todas las demandas de Galicia". "Pero, hombre, alguna sí", ha exclamado el dirigente autonómico.

En su opinión, "lo que pasa es que aquí se ha hecho un traje a medida en base a unas tesis concretas y, siguiendo el símil de sastrería, no queda tela para el resto de comunidades".

Por eso ve que "esa llamada al diálogo es una llamada fake", al entender que "no están dispuestos a cambiar nada": ni los tributos, ni los porcentajes de cesión, ni los fondos, ni los fondos adicionales "que se han inventado", ni la composición de la población ajustada. "Qué cambian? Algún aspecto cosmético", ha concluido.

FORO ECONÓMICO

Antes de participar en el acto del Foro Económico de Galicia, el conselleiro ha valorado que la comunidad "sigue su senda de crecimiento, un crecimiento estructural que se basa sobre todo en la productividad".

"A pesar de la coyuntura complicada por las incertidumbres que venimos sufriendo los últimos años, Galicia mantiene su senda de crecimiento", ha resaltado.