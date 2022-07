Xunta y USC firman un convenio de colaboración para "convertir" productos recuperados de las depuradoras en "recursos"

El acuerdo, en el marco del proyecto Innovaugas 4.0, tiene un presupuesto de 340.000 euros y estará en vigor hasta mayo de 2023

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela han firmado un convenio de colaboración mediante el que trabajarán conjuntamente para "convertir" en recursos productos recuperados en las depuradoras, "avanzando así en la economía circular de la gestión del agua".

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, y el rector de la USC, Antonio López, han sido los encargados de rubricar un acuerdo que, en el marco del proyecto Innovaugas 4.0, cuenta con una aportación económica de casi 340.000 euros. Estará en vigor hasta el 31 de mayo de 2023.

El objetivo, han explicado, de la colaboración es poner en valor todos los productos que se generan en una depuradora, además del agua tratada: energía, agua apta para otros usos, bioplásticos, ácidos grasos volátiles u otros elementos de interés para determinados sectores industriales y para la sociedad en general.

Así, los técnicos de Augas de Galicia y del Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais de la USC (Cretus) realizarán un diagnóstico de oportunidades de la economía circular en la gestión del ciclo del agua y establecerán metodologías de trabajo que "cuantifiquen los avances en la recuperación de productos en las distintas depuradoras".

Entre otras acciones, detallan, se abordará el potencial de producción de energía en determinados procesos de depuración, se profundizará en las posibilidades de producción de ácidos grasos volátiles, en la obtención de bioplásticos, en la identificación de barreras ambientales que dificulten la utilización del agua regenerada o en el aprovechamiento de materia orgánica en lodos.

Con la meta de "avanzar en un modelo de gestión que integre el saneamiento urbano y rural", también se analizará la capacidad de las depuradoras para recibir y tratar adecuadamente residuos procedentes de fosas sépticas.

OPINIÓN PÚBLICA

Otro de los aspectos más importantes destacados por los intervinientes en el acto es la percepción social, en la que trabajarán para que sea favorable.

A este respecto, el profesor Juan lema, que ha participado en el acto en representación del Cretus, ha remarcado el enfoque "holístico" del proyecto, ya que no sólo acomete la recuperación de recursos a través de la introducción de la economía circular en la gestión integral del ciclo del agua, sino que además ahonda en el impacto que este tipo de estrategias tienen en la sociedad. "La opinión pública es fundamental. Lo que no es aceptado por la sociedad no tiene mucho camino", ha incidido.

También en esta línea se ha expresado el rector, que ha defendido la labor de la Universidad en la transferencia de conocimiento "con la intención de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía". "El agua es una de las riquezas de Galicia, motivo por el que tenemos la responsabilidad de gestionarla de la mejor forma posible", ha apuntado.

Para Ethel Vázquez la economía circular es un proceso "profundamente

transformador de la sociedad". "Innovaugas 4.0 pretende ser ese

trampolín que nos impulse hacia ese objetivo de la circularidad utilizando sistemas de simulación avanzada en la explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales de tamaño mediano y pequeño", ha comentado.

PROYECTO INNOVAUGAS 4.0

Este convenio se enmarca en el proyecto 'Innovaugas 4.0', dotado con siete millones de euros y cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER) a través del Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) 2014-2020.

Con esta iniciativa se buscan "nuevas soluciones para la gestión integrada del agua, optimizar los recursos hídricos y dar respuesta a largo plazo a las demandas de los diferentes usos del agua".

El objetivo es conseguir un servicio de tratamiento y análisis avanzado de datos en tiempo real para "facilitar" la toma de decisiones en la gestión de las platas de tratamiento de aguas residuales e "implantar los principios de la economía circular en el ciclo del agua".

La solución se desarrollará, como experiencia piloto, en las depuradoras de Baiona, Nigrán y Gondomar "para cubrir el mayor rango de procesos habituales de estas instalaciones de pequeño y mediano tamaño".