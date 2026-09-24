La Xunta ve "una muestra de madurez política" el pacto PP-PSdeG sobre el gallego: "Equilibrio lingüístico y libertad"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha celebrado como "una muestra de madurez política" el pacto sellado este jueves por el PPdeG, el PSdeG y Democracia Ourensana en el Parlamento en materia lingüística y que, ha reivindicado, se suma a la estrategia del Gobierno autonómico sobre el gallego que tiene como base "el equilibrio lingüístico, la libertad, el consenso y la estabilidad".

En declaraciones a los medios en el Pazo de San Roque, sede de la Secretaría Xeral de Política Lingüística, el responsable de Lingua ha manifestado que el pacto conocido ese jueves da "un impulso" y es una muestra de "madurez política" de las fuerzas políticas que "entendieron perfectamente el mandato de la sociedad gallega".

Además, ha destacado que se basa en cuatro aspectos "fundamentales" que, ha añadido, "guían la estrategia exitosa de Galicia". En primer lugar, López Campos ha puesto en valor que está basado en "el consenso", aunque, ha matizado, "no quiere decir unanimidad", ya que el BNG no forma parte de este acuerdo, sino que "quiere decir que la inmensa mayoría social gallega está recogida".

"LIBERTAD" Y "NO IMPOSICIÓN"

Asimismo, ha apuntado que el pacto "se basa fundamentalmente en el equilibrio lingüístico" y en "la libertad". "La sociedad tiene que poder elegir en libertad y tomar sus propias decisiones. En lo que se refiere a la utilización de las dos lenguas, lo que tenemos que garantizar en este documento son las competencias lingüísticas, pero después tenemos que respetar profundamente la libertad de elección", ha aseverado.

En esta línea, el conselleiro ha asegurado que el objetivo es que la sociedad gallega "se sienta orgullosa" de utilizar el gallego no "desde la imposición", sino desde "el enamoramiento a nuestra lengua".

Otro pilar "fundamental" en el que ha puesto el foco López Campos ha sido en la "estabilidad", al entender que políticas como las lingüísticas requieren de "una estabilidad temporal, política e institucional".

"Creo que este acuerdo viene a aportar esa estabilidad necesaria para que las decisiones, la aplicación del propio plan, se pueda prolongar en el tiempo, tener esa estabilidad para aplicar las muchas medidas", ha subrayado.

MATERIAS CIENTÍFICAS EN GALLEGO

Por otro lado, José López ha puesto de relevancia que se abra la posibilidad de impartir las materias científicas en gallego, algo sobre lo que, ha apuntado, "ha habido un debate intenso" y que era reclamado "por las instituciones", pero siempre, ha añadido, "respetando el equilibrio lingüístico" y "respetando la libertad de elección" de los centros.

En concreto, cuestionado sobre si se podría plantear aumentar la presencia del gallego en más del 50% establecido en el currículum educativo, el titular de Lingua ha insistido en que las competencias "están acreditadas" con este "modelo de equilibrio" y, ahora, "al liberar las materias científicas" supone "una cuestión de prestigio social".

"Creemos que el idioma gallego está perfectamente capacitado para poder expresarse tanto en las materias más científicas como en las materias con más carga léxica", ha relatado el conselleiro, que ha apelado a la necesidad de "mejorar el uso social" y "el prestigio" del gallego.

"Entendemos que esto hay que hacerlo además desde una óptica de apoyo en positivo de nuestro idioma y no de imposición. Creo que justo esos modelos de imposición consiguieron exactamente lo contrario de lo que pretendemos con este tema", ha enfatizado.

TRANSPARENCIA Y PRESUPUESTO

También ha mencionado que el acuerdo incluye "transparencia" y una hoja de ruta por la que el secretario xeral da Lingua, Valentín García, dará cuenta de la aplicación de todas las medidas una vez al año en el Parlamento.

A este respecto, preguntado sobre cómo se van a evaluar los resultados, López Campos ha esgrimido que el Plan cuenta con "una calendarización", con acciones que se realizarán "por anualidades, por cuatrimestres o incluso en periodos de cuatro años", puesto que es un documento diseñado "para la próxima década".

En cuanto al presupuesto, ha destacado que el acuerdo lleva "una senda presupuestaria más ambiciosa" para poder tener "los recursos necesarios" para aplicar no solo las medidas del plan, sino también otras de apoyo a sectores como la edición de libro o el sector audiovisual, entre otros, así como a mejorar las competencias lectoras en gallego.

Por último, el conselleiro ha deseado que este acuerdo sea "bien recibido" por el Consello da Cultura Galega, la Real Academia y las "principales entidades culturales del país", para, entre todos, "construir desde el consenso, el equilibrio, la libertad y la estabilidad".