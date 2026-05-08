Xunta ve "muy probable" que los tres meses dados a Altri, "a punto de terminar", acaben sin "solución"

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, en comisión - CAPTURA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, ve "muy probable" que el plazo de tres meses dado a Altri el pasado 19 de febrero concluya sin que la promotora de la planta proyectada para Palas de Rei (Lugo) aporte "una solución" a la falta de conexión eléctrica, de modo que el expediente será archivado de forma definitiva y "decaerá" tanto la autorización ambiental integrada (AAI) como el permiso de captación de aguas.

Por estos dos procedimientos ha preguntado en comisión parlamentaria el diputado del BNG Luís Bará, quien ha visto una "trampa" el anuncio de archivo por parte de la conselleira --el pasado 20 de febrero--. En concreto, el nacionalista ha sospechado que este movimiento está "pensado para crear un litigio", que la empresa alegue y reclame "una indemnización millonaria", por un lado, además de permitir "una salida" y "una pista de aterrizaje" para que la compañía siga con la tramitación.

"Carece de sentido apurar procedimientos administrativos que posiblemente quedarán en vía muerta", ha afirmado la directora xeral, en relación a la AAI y al permiso solicitado a Augas, una petición --esta última-- sobre la que Bará ha recordado que "pasaron tres años y medio, dos más del plazo legalmente establecido".

Echevarría, quien, junto al subdirector xeral de Avaliación Ambiental, firmó en su día la declaración de impacto ambiental que dio el 'ok' en este ámbito al proyecto de Altri para Palas de Rei --fuertemente contestado socialmente y criticado por la oposición--, ha afirmado este viernes que en su consellería no viven "de espaldas a la realidad".

"Sabemos que estando a punto de terminar el plazo dado al promotor para la declaración de caducidad, es muy probable que no se presente una solución", ha aseverado.

En este sentido, ha añadido que "si finalmente se determina que el PIE --proyecto industrial estratégico-- no cumple los requisitos de viabilidad establecidos --en relación a la conexión eléctrica--, se archiva".

"ESPERAR A ALGÚN MOVIMIENTO DE LA EMPRESA"

Bará ha situado el fin del plazo de tres meses "para la semana" y ha insistido en que el anuncio del inicio de archivo le parece "una trampa", por lo que ha preguntado reiteradamente por la AAI y el permiso de Augas. Ante esto, la responsable autonómica ha respondido que "resulta más razonable esperar a algún movimiento de la empresa" y "después se procede a declarar la caducidad de los expedientes abiertos".

En este sentido, ha aludido a la "alta carga de trabajo" en su departamento y ha señalado que "no son pocas las ocasiones en las que se pide que se echen para atrás iniciativas empresariales simplemente por criterios subjetivos".

A juicio de la responsable de la Xunta en materia de calidad ambiental, "el debate público es saludable, pero esto no puede, en ningún caso, contaminar los procedimientos administrativos, como está aconteciendo en los últimos tiempos".

Con anterioridad, en su primera intervención, la directora xeral ha concretado que la notificación al promotor se dio el 19 de febrero, cuando la consellería le advirtió de que "disponía de tres meses" para realizar "las actividades necesarias para renovar el procedimiento garantizando la viabilidad y la posibilidad de ejecución de la solución de conexión eléctrica tenida en cuenta a lo largo del procedimiento de aprobación del proyecto industrial estratégico".

Al respecto, se ha retrotraído a la documentación aportada desde el inicio por la empresa, en la que contaba con dicha subestación que "no se incluía" en la planificación de la red publicada en octubre de 2025.

"En las circunstancias actuales, puede considerarse efectivamente que existe una paralización del procedimiento imputable al promotor por falta de interconexión eléctrica", ha destacado, antes de precisar que, "a punto de terminar" el plazo de tres meses notificado, ve "muy probable" que no haya una "solución" y por tanto se materialice de manera definitiva el expediente, de modo que el resto de trámites pendientes decaerán.