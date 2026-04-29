La Xunta vincula la huelga de profesores convocada por CIG y STEG con "la Galicia que bloquea, la Galicia del no"

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se ha pronunciado este miércoles sobre la huelga de docentes convocada este martes por CIG y STEG y ha asegurado que "más del 91% de los profesionales trabajaron con normalidad". De este modo, ha vinculado la jornada de protesta con "la Galicia que bloquea, la Galicia del no".

"Yo creo que, al final, se visualizan dos formas de entender el trabajo diario y dos formas de entender lo que se quiere para Galicia. Por una parte, hay cuatro organizaciones sindicales, una administración autonómica y la mayoría del profesorado, que apuesta por el diálogo, por llegar a acuerdos, por sumar", ha aseverado.

En contraposición, se ha referido a "una Galicia que bloquea, que no apuesta por el avance, una Galicia del retroceso, la Galicia del no". A preguntas de los medios este miércoles en un acto en Santiago, el conselleiro ha insistido en que "lo que realmente importante son las mejoras implementadas desde el año 2023 hasta ahora".

"Estamos avanzando en un proceso de modernización estructural del sistema educativo gallego sin precedentes", ha defendido y ha reiterado que estas movilizaciones responden a una estrategia política del "entramado" formado por la UPG, el BNG y la CIG.

En este contexto, miles de docentes --5.000 según los organizadores-- recorrieron este martes las calles compostelanas en una manifestación convocada por CIG y STEG con el objetivo de reclamar mejoras laborales y exigir una negociación al Gobierno gallego. Todo ello en el marco de la huelga convocada por sendos sindicatos, la sexta jornada de este curso lectivo, cuyo seguimiento la Xunta cifró en un 8,61%.