Xurxo Doval dejará la dirección de las XSG antes del verano: "Logramos doblar los militantes y que se nos escuchase"

El secretario xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval

Xurxo Doval (Ourense, 2000) dejará este año la dirección de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XGS), que prevén celebrar su congreso antes del verano, con la satisfacción de haber cumplido su deber "orgánico y político" tras incrementar hasta el "doble" la cifra de militantes y lograr "marcar el rumbo" del Partido Socialista en asuntos como Palestina o Altri.

"Logramos que se nos escuchase y se nos hiciese caso", ha explicado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su decisión de dejar la Secretaría Xeral de las XSG, que trasladó internamente en el último comité nacional del PSdeG, celebrado el pasado sábado en Santiago de Compostela.

Doval, que actualmente se encuentra en Barcelona estudiando un máster de Economía Cuantitativa que compagina con la preparación de su tesis doctoral en Economía Aplicada por la USC, ha hecho un balance "positivo" de su etapa al frente de la organización juvenil trasladando su "satisfacción" tanto en lo orgánico como en lo político.

Describe como "cuatro años muy intensos" los que ha estado al frente de las XSG, a cuya Secretaría Xeral llegó en 2022 después que durante los dos años anteriores la organización juvenil estuviese bajo los mandos de una gestora que "tuvo muerta a la federación" por, según ha trasladado, las limitaciones que le llegaban de Madrid.

Por ello, asegura que supuso "empezar desde cero" y "reconstruir la federación con la vista puesta en las municipales de 2023". "Entré para poner la organización a punto y así fue. Vivimos varios procesos electorales, reconstituimos numerosas agrupaciones e hicimos de media 20.000 kilómetros por Galicia", ha destacado para apuntar que ahora, "que empieza a haber más gente" de la que había cuando él llegó al cargo, es el momento de que otras personas asuman la responsabilidad de liderar la organización.

Y es que, conforme ha destacado, en su etapa como jefe de filas de las XSG la organización vio incrementado en casi un centenar su número de militantes, que en la actualidad oscila entre las 250 y 300 personas.

Además, en la entrevista, ha incidido en la necesidad de que "mujeres valientes" tomen un papel protagonista en un momento "en el que los discursos machistas están muy anclados en la gente joven, con menores de 25 años que consideran la violencia de género una ideología política".

"MARCAR EL RUMBO AL PSDEG"

A nivel político, destaca la capacidad de la organización juvenil para introducir en el partido "mensajes que no estaban muy presentes" como la creación de un banco público de vivienda en alquiler o un billete único para el transporte público.

También se muestra satisfecho de haber conseguido "marcar el rumbo" al PSdeG en asuntos como la ocupación de Palestina y el proyecto que la empresa Altri plantea para Palas de Rei, una cuestión sobre la que las XSG debatieron y fijaron posición en un comité nacional celebrado en 2024.

Si bien ha reconocido que "fue difícil ir convenciendo al partido", ha destacado que "poco a poco" fueron viendo como "compañeros y compañeras se sumaban y que en diciembre de 2024 la viceportavoz parlamentaria Lara Méndez acudió a una de las manifestaciones en contra del proyecto que la pastera propone para Palas de Rei. Tras ello, recuerda que el propio Secretario Xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, participaría en una manifestación convocada en Ribeira.

En este punto y preguntado por las críticas que censuraban ausencia de claridad en la postura inicial del PSdeG sobre Altri, ha rechazado que se deba a una falta de valentía y la ha atribuido a la condición de partido de Gobierno en Estado. "Yo intento ser comprensivo, pero también pienso que nuestro poder territorial reside en nuestro propio territorio. No podemos esperar que caiga como un maní de arriba, de Madrid", ha dicho.

Doval ha defendido que "si hay buena relación entre las juventudes y el partido, si hay puntos de acuerdo, siempre le va a ir bien a las dos organizaciones". En este punto, ha puesto en valor que los dos secretarios xerais del PSdeG con los que coincidió en su etapa al frente de las XSG, Valentín González Formoso y José Ramón Gómez Besteiro, tuviesen "voluntad" para que iniciativas de las Xuventudes Socialistas "saliesen adelante".

VE EL DEBATE SOBRE LOS CASOS DE ACOSO "ZANJADO"

En la entrevista y preguntado por la crisis que se abrió en el PSdeG por los casos de acoso denunciados por el canal interno habilitado para ello por el PSOE, Doval sostiene que es un debate que "quedó zanjado" el pasado fin de semana en el comité nacional, en el que los socialistas abordaron el asunto y tras el que el partido celebrará una Conferencia Feminista y formará en feminismo a sus cargos orgánicos e institucionales.

"Se dijeron las cosas que se tenían que decir y dónde se tenían que decir", ha sostenido para apelar a que los debates se produzcan "dentro del partido" aunque "a veces cueste un poco".

En esta cita interna, varios integrantes de las XSG apelaron al partido a no desilusionar a los jóvenes, preguntado las recomendaciones que le hace a la formación para que esto no ocurra, Doval insiste en la necesidad de que el PSdeG visibilice a su organización juvenil y subraya que "un discurso del partido entra mejor en la gente joven cuando hay gente joven que lo puede transmitir, sea donde sea".

En este punto y preguntado por la falta de jóvenes en los cargos institucionales, aboga por un "equilibrio generacional" en las listas y subraya que "donde hay voluntad" para que los jóvenes estén presentes "se nota" y pone como ejemplo la Agrupación del PSOE en la ciudad de Ourense y el grupo municipal en esta urbe.