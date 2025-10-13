El XXIII Festival Amal proyectará la próxima semana en Santiago cinco filmes bajo el lema 'Todas somos Palestina'

El director del festival, Ghaleb Jaber Martínez (al centro), el director xeral de Cultura de la Xunta , Anxo M. Lorenzo (derecha), y la concejala de Capital Cultural del ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao (izquierda). - FUNDACIÓN ARAGUANEY

El director del festival celebra que "dejen de caer bombas", pero advierte que aún falta por llegar la "ansiada paz"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela acogerá entre el 20 y el 24 de octubre la XXIII edición del Festival Amal, una semana de cine euroárabe que, este año, se realizará bajo el lema 'Todas somos Palestina', con motivo del conflicto en la Franja de Gaza.

Asimismo, el presidente de la Fundación Araguaney Ponte de Culturas y director del festival, Ghaleb Jaber Martínez, gallego de ascendencia palestina, ha dado a conocer la programación de Amal durante una rueda de prensa en la que ha pormenorizado las cinco películas que serán exhibidas este año.

También han comparecido en la rueda el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo, y la concejala de Capital Cultural del ayuntamiento de Santiago, Míriam Louzao.

Según ha avanzado Jaber Martínez, la programación contará con cinco piezas del cine palestino que han sido elegidas para que el público pueda entender el conflicto en Gaza.

"La razón que hace fundamental el festival es el acercamiento que hace, a través del cine, un lenguaje universal, entre nuevas culturas que muchas veces son injustamente separadas", ha opinado el director.

En cualquier caso, Jaber Martínez ha recordado que el festival suele recoger distintas miradas de un mundo árabe "enorme y diverso". No obstante, por lo que ocurre en Palestina, este año la organización se sintió "obligada" a centrar la mirada en Gaza.

"Recogemos cinco piezas del cine palestino, desde documentales hasta ficción. Contaremos con la presencia de directores y actores de estas piezas, e intentamos, de alguna manera, organizarlo para que cada proyección recoja una temática dentro de lo que se tiene que entender del conflicto", ha destacado Jaber Martínez.

ALTO EL FUEGO

Con relación al alto el fuego anunciado estos días entre Hamás e Israel, el director de Amal ha afirmado que, desde luego, que dejen de caer bombas en Gaza es algo para alegrarse, aunque la paz y la justicia de momento no se vislumbren.

"Estamos contentos con que dejen de caer bombas y con que, por lo menos, las cosas se tranquilicen. Luego buscaremos un horizonte donde podamos tener esa ansiada paz, ese ansiado futuro para los niños y niñas de Palestina", ha subrayado el director del festival.

PROGRAMACIÓN

En concreto, el lunes día 20 a las 20.00 horas, en el Teatro Principal, el festival arrancará con la exhibición del documental 'This is Gaza', de Tom Besley, que cuenta la historia del cineasta palestino Yousef Hammash, cuyo hogar fue destruido en el conflicto.

Al día siguiente, el martes 21, el público podrá asistir a 'Janin, Jenin', de Mohammed Bakri, un documental sobre el regreso del autor al campo de refugiados de Jenin más de 20 años después de 'Jenin, Jenin', la primera película del director.

El miércoles 22, los asistentes podrán ver 'The time that remains', de Elia Suleiman. Se trata de una ficción que, a lo largo de cuatro episodios, cuenta como una familia palestina vive entre la creación del Estado de Israel y la memoria heredada.

La programación también cuenta con 'Notes on displacement', un documental de Khaled Jarrar que será exhibido el jueves 23, que sigue a una anciana palestina en su segundo desplazamiento de Damasco a Europa, a través de la ruta de los Balcanes.

Finalmente, el viernes 24, 'The Encampments', de Kei Pritsker y Michael T. Workman, expondrá las protestas estudiantiles en solidaridad con Palestina en 2024.