Yolanda Díaz asegura que en el debate observó al PP "derrotado" por haber "abrazado" el discurso de Vox

Publicado 23/04/2019 13:46:48 CET

VIGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de En Común-Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Pontevedra, Yolanda Díaz, ha asegurado que en el debate a cuatro bandas de este lunes entre los principales aspirantes a la Presidencia del Gobierno percibió al PP "derrotado" y ha achacado esta situación que esta formación haya "abrazado" el discurso de Vox.

Preguntada por los medios antes de participar en un acto en Vigo, Díaz ha lamentado que el candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, no haya concretado "ninguna propuesta" que dé soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, que la candidata de En Común-Unidas Podemos ha identificado como "el paro, los precios de la vivienda y las puertas giratorias".

Además, ha reprobado que Sánchez no haya asegurado que no pactará con Ciudadanos tras los comicios generales del próximo 28 de abril. Yolanda Díaz también ha apuntado que percibió al líder socialista "nervioso" durante la primera parte del debate y ha recordado que la clave de estos encuentros reside en que no se muestre "indecisión" por parte de los participantes.

En relación a la intervención del candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, Díaz ha considerado que le observó "secuestrado por los que mandan".

Asimismo, en cuanto al debate que tendrá lugar este martes con los mismos participantes que el de este lunes, la candidata al Congreso de En Común-Unidas Podemos ha apuntado que habrá "planteamientos diferentes" y que es probable que se realicen modificaciones en relación a los principales temas abordados.