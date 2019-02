Yolanda Díaz, sobre el conflicto de En Marea: "Podemos llegar hasta tiempos límites y arreglar las cosas"

Publicado 25/02/2019 15:16:15 CET

Califica de "torpe" centrar el debate de En Marea en la "fórmula jurídica" mientras Beiras llama a lograr un "frente amplio"

La diputada de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz, ha asegurado que la "experiencia" de los procesos de la denominada 'unidad popular' surgida en el año 2012 con la unión de Esquerda Unida y Anova para crear la coalición AGE le "dice" que se pueden "arreglar las cosas" llegando "hasta el último minuto" y, de este modo, evitar la división en dos candidaturas de En Marea para las elecciones generales del 28 de abril.

"La experiencia me dice que, desde el año 2012 con AGE, podemos llegar hasta tiempos límites y ser capaces de arreglar las cosas", ha asegurado este lunes la excoordinadora nacional de Esquerda Unida en declaraciones a los medios en un acto en Santiago, donde ha llamado a tener "altura de miras" ante la "ofensiva reaccionaria" que, dice, se abre con este proceso electoral.

Así, Yolanda Díaz ha llamado a "poner los intereses de la gente por encima de todo", por lo que ha opinado que todavía están a tiempo de evitar la ruptura de En Marea para las generales. Una posibilidad que, a día de hoy, parece remota dadas las amplias diferencias existentes entre los dos sectores que conviven en el autodenominado espacio político de la unidad popular.

Por un lado, el partido instrumental que encabeza Luís Villares se presentará como formación propia y, de hecho, ya ha activado su proceso de primarias para elegir candidatos al Congreso. Por su parte, los actores del sector crítico con la dirección de En Marea --Anova, EU, Podemos y las mareas de Ferrol, Santiago y A Coruña-- trabajan en la configuración de una coalición electoral similar a la de 2015 y 2016; fórmula que es rechazada de pleno por parte de Luís Villares y la cúpula del partido instrumental.

Este lunes, Yolanda Díaz ha criticado que el debate se centre en las fórmulas jurídicas, algo que, según la diputada, "la gente no entiende". "Me parece torpe estar hablando de si partido instrumental, sí, o si coalición, no", ha apostillado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a "anteponer los procesos sociales históricos delante de lo que a veces gustaría individualmente", porque, según Díaz, "lo individual es irrelevante". "Los intereses individuales son muy legítimos pero non caben ahora. Cualquiera que haga hemeroteca encontrará que siempre dije que las fórmulas jurídicas son menores, lo importante son las políticas", ha remarcado.

Así las cosas, ha evitado concretar sobre si se presentará a las primarias del partido instrumental En Marea como solicitó a los actuales diputados el portavoz orgánico de la formación, Luís Villares. "No trabajo así", ha respondido Díaz, que ha asegurado que se debe "a las decisiones colectivas".

TRABAJO DE LOS DIPUTADOS

Asimismo, ha defendido el papel desarrollado por los diputados de En Marea en las Cortes durante la legislatura y que fue cuestionado en varias ocasiones desde diferentes ámbitos del espacio político, como hicieron el propio Luís Villares o como expresó el histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, que afeó la actitud de determinados diputados que llegaron a renegar del proyecto por el que había sido electos.

Según Yolanda Díaz, la "presencia" de En Marea en el Congreso "fue histórica" pues "nunca tantas presencias gallegas hubo con el protagonismo" que, dice, llevaron a Madrid los parlamentarios de la confluencia.

"Quien no lo quiera entender, es su problema", ha espetado. "Si preguntamos a todos los conflictos y los colectivos gallegos, estuvieron allí (Madrid) con nosotros. No presumo por presumir, fue En Marea quien hizo todo eso", ha zanjado.

XOSÉ MANUEL BEIRAS

Precisamente la cuenta oficial de Xosé Manuel Beiras en Twitter ha publicado este lunes un mensaje en el que apela a la construcción de un frente amplio de las fuerzas de izquierdas ante el contexto actual, en la línea de la postura expresada el pasado sábado por la dirección de su formación, Anova.

"Nunca como ahora, desde 1945 en Europa y 1981 en el Estado español, fue tan necesario que nos saltemos los marcos de nuestras 'leiras' (fincas) para arar en una 'agra' --gran extensión de tierra con distintos dueños-- abierta frente a la bestia en defensa común de los valores republicanos", dice el tuit de la cuenta de Beiras, recogido por Europa Press.

PAULA QUINTEIRO

Por otra parte, la diputada de En Marea en el Parlamento gallego Paula Quinteiro también se ha referido al debate abierto en el espacio de la autodenominada unidad popular sobre la fórmula de concurrencia a las generales.

Quinteiro, que pertenece a la corriente anticapitalista de Podemos Galicia, ha indicado que concuerda con la posición expresada por Anova el pasado sábado a través de un comunicado en el que no menciona a En Marea y apela a encontrar "fórmulas flexibles" para dar continuidad al trabajo impulsado con la confluencia con EU, Podemos y las mareas municipalistas.

La parlamentaria ha señalado que, a su juicio, debe "articularse la unidad en torno a un programa y a unas ideas compartidas" para la conformación de una proyecto "común". Además, ha negado que las tensiones del espacio político a nivel orgánico afecten al grupo en el Pazo do Hórreo, donde defiende que los diputados trabajan "con normalidad".