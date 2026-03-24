Unos 2.200 mariscadores de 25 cofradías con elevada mortandad de marisco recibirán 700 euros de media al mes

Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto y conchas - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha informado de que un total de 25 cofradías, que cuentan con 2.200 mariscadores, sufren una mortandad "moderada o severa" de marisco, principalmente en las Rías Baixas, a raíz del tren de borrascas de enero y febrero que provocó una caída de la salinidad en las rías gallegas, "a expensas de que hay algún banco por verificar por parte de los técnicos".

De tal forma, estas cofradías podrán acogerse a los convenios que pondrá en marcha la Consellería para paliar esta mortandad y compensar las tareas de regeneración de bancos, en el marco de un plan en el que la Xunta inyectará 22,7 millones de euros extra durante este año al sector del mar.

En declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con cofradías para explicarles estos apoyos, la conselleira ha subrayado que con estos acuerdos se van a compensar a las mariscadoras los trabajos de regeneración y limpieza, lo cual tendrá carácter retroactivo desde la suspensión la actividad extractiva.

Estima que una mariscadora "trabaja sobre cuatro horas al día, una media de 10-12 días al mes", lo cual da un montante de 48 horas al mes. "Si una persona trabaja ese máximo de 48 horas al mes, la compensación que se podría dar desde la cofradía en base al convenio sería de unos 700 euros", ha cifrado a preguntas de la prensa.

Cuestionada sobre cuándo se hará el abono a los productores, no ha dado una fecha al estar pendiente todavía que las cofradías interesadas firmen los convenios para su entrada en vigor.

Aclara que no se les debe llamar "ayudas", sino que deja claro que estas medidas tiene el "objetivo de recuperar los bancos" y volver a hacer que sean productivos.

PAQUETE DE MEDIDAS

En concreto, 19,2 millones del total serán para las cofradías y entidades titulares de los planes de gestión. Se ofrecerá la posibilidad de firmar convenios bilaterales de colaboración con la Consellería del Mar en los que se detallará los proyectos de regeneración específica de recuperación de bancos marisqueros. Incluirá una gestión "más ágil" de trabajos en momentos que sean necesarios, vigilancia de bancos, siembras y control de depredadores. También se van compensar los gastos que deben realizar los pósitos.

Las cofradías deberán aportar un plan de recuperación con un cronograma, con unas tareas en cada banco. La conselleira detalla que la Xunta abonará la financiación a las cofradías, que se encargarán de compensar a las personas afectadas. "Para cada uno de esos bancos va a necesitarse unos trabajos concretos en un periodo distinto de recuperación", indica.

Paralelamente, habrá 1,5 millones de euros a la repoblación directa de especies. Las partidas se completan con 2 millones para proyectos de biodiversidad marina, con especial incidencia en las zonas de libre marisqueo.

Explica que para poder firmar los convenios "hay que cesar la actividad de extracción en los bancos", ya que "hay que proteger las tallas prejuveniles y hay que proteger también a los individuos reproductores que son los que van a repoblar el banco".

Asegura que estos convenios "van a permitir llegar a todas las personas mariscadoras", más allá de las que cesan actividad por fuerza mayor en el sistema de protección del Instituto Social de la Marina (ISM).

También insiste en reclamar al Gobierno central que se suspenda el pago de cuotas a la Seguridad Social de las mariscadoras durante el periodo que "no tienen ingresos".

Asimismo, Marta Villaverde recuerda que en el Consejo de Ministros el pasado mes se incluía a Galicia como una zona afectada de una emergencia de protección civil. "En base a eso, si el Gobierno central quisiera darnos ayudas, ya podría hacerlo", apunta. Afirma que ya se le recordó al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, que "igual que sacaron ayudas para Extremadura o Andalucía", los mariscadores gallegos "también están esperando a que el Gobierno central tenga ayudas para ellos".

LAS COFRADÍAS CREEN QUE NO HUBO OTRO MOMENTO PEOR

El presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, ha dicho que están "impacientes por conocer las medidas para ayudar al sector", que "lo está pasando mal". "Creemos que son necesarias las ayudas, principalmente regenerar los bancos", agrega.

Preguntado sobre si hubo algún momento peor en los últimos años, Pérez Sieira ha contestado: "Yo creo que no". Explica que "la poca vida que se veía" los temporales de este año "acabaron de matar casi todo". Resalta que el fondo de las rías son las más afectadas, en zonas como Noia y la ría de Arousa.

"Todos los años tenemos angustias, siempre hay riadas y el cambio climático está ahí", lamenta el también patrón mayor de Ribeira. Advierte de que ahora "no hay tiempo", porque habrá que "esperar seis meses o un año" para que crezca el marisco.