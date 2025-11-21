Abanca y las cofradías del sur de A Coruña renuevan su colaboración y trazan nuevas líneas de trabajo conjunto

Representantes de Abanca y de las cofradías del sur de A Coruña, tras la firma del convenio. - ABANCA

A CORUÑA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha renovado los acuerdos de colaboración que mantiene con las 17 cofradías de pescadores del sur de la provincia de A Coruña. A través de estos convenios, la entidad financiera ofrece una "propuesta creada a medida para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrentan".

Según traslada el banco, estos acuerdos fueron firmados en Santiago en un encuentro conducido por el director territorial de la entidad, Óscar Salgado, y el director de Abanca Mar, Javier Fraga, quienes trazaron con las cofradías "las líneas de trabajo conjunto de cara al futuro".

Durante la reunión, añade, ambas partes hicieron balance de la situación actual del sector y abordaron los "grandes retos a los que se enfrenta, como la necesidad de renovación de la flota, la falta de relieve generacional, la apuesta por la sostenibilidad o las situaciones de baja productividad y mortalidad que complican o impiden las capturas".

Al respecto, Abanca "se comprometió, un año más, a ofrecer soluciones ágiles ante estos desafíos y a mantener un contacto fluido para afrontar nuevos retos que se presenten a mayores".