SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abanca renueva su convenio de colaboración con las principales cofradías del sur de Galicia "con una propuesta creada a medida".

En un comunicado, Abanca explica que la entidad financiera y las cofradías celebraron una reunión de trabajo en la sede institucional del banco en Vigo, en donde se firmaron los acuerdos y abordaron retos de futuro.

Cuestiones como la renovación de la flota, el menguante relevo generacional, la apuesta por la sostenibilidad o los escenarios sobrevenidos como la baja productividad o la mortandad protagonizaron gran parte de la sesión.

En este encuentro participaron los representantes de los principales pósitos del área, así como el director territorial de Abanca en Vigo, Walter Álvarez, el director de Abanca Mar, Javier Fraga, y otros representantes de la red comercial del banco.

Cuenta con un completo catálogo de productos y servicios que busca ofrecer soluciones a todas las necesidades del colectivo. Tienen un especial protagonismo las soluciones creadas para contrarrestar el impacto de la caída de ventas debido a la baja productividad o el incremento de la mortandad en las rías gallegas en los últimos meses, así como para cubrir las necesidades operativas diarias, afrontar el incremento de costes y superar las dificultades derivadas de las pesquerías.

El banco ha hecho balance de su iniciativa Plancton, que en el entorno de la ría de Vigo ha desplegado dos acciones en los últimos meses.