Arranca la campaña del bou para la pesca de volandeira y zamburiña hasta finales de marzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de pesca con el arte de bou de vara o bou de mano (rapeta) para la pesca de volandeira y zamburiña ha comenzado y durará hasta el 31 de marzo.

Así figura en la resolución de la Consellería do Mar publicada por el Diario Oficial de Galicia (DOG) este lunes, en donde se apunta que el bou de vara solamente podrá autorizarse en el ámbito de la ría de Arousa. Sin embargo, el bou de mano podrá autorizarse en las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo.

El empleo de las artes de bou de vara y bou de mano, abierto desde el 1 de noviembre, se realizará de lunes a viernes, entre las 8,00 y las 14,30 horas.

No obstante, el uso de este arte para la captura de la nécora francesa o conguito ('Liocarcinus corrugatus') tendrá horario nocturno.

Cuando se empleen en polígonos de cultivos marinos, tendrán que mantenerse la distancia suficiente para evitar afectar a las cuerdas de las bateas.

En el caso de la volandeira, el tope será de 50 kilos por tripulante por día, hasta un máximo de 150 kilos por embarcación al día. "Estas cantidades podrán ser modificadas según avance la campaña teniendo en cuenta el estado del recurso", aclara la Consellería do Mar.