La asociación ecologista Arco Iris denuncia vertidos de aguas residuales en la ría de O Burgo

Vertido de aguas residuales en la ría de O Burgo - ARCO IRIS

A CORUÑA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Arco Iris ha denunciado, que tras finalizarse los trabajos de recuperación de la ría de O Burgo, "persisten los puntos de vertido de aguas residuales".

En un comunicado, señala que el último ha sido localizado en las cercanías del puente de A Pasaxe y, según indica, "parece proceder de una urbanización cercana, porque se encuentra al final de una línea de alcantarillado".

En concreto, expone que las corrientes residuales resultan "más evidentes con la bajamar, cuando se aprecia en todo su esplendor el agua contaminada y el característico pestazo que suelen desprender este tipo de atentados ambientales".

Así, Arco Iris exige la "inmediata eliminación" del vertido y recuerda que el pasado mes de julio hubo denuncias de otros residuos en distintos puntos del litoral del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña).