Los bateeiros se manifestarán el 3 de abril para urgir a la Xunta a que amplíe las zonas de recogida de mejilla

Rueda de prensa del sector del mejillón para anunciar movilizaciones - CLÚSTER DO MEXILLÓN

El Clúster del Mejillón "desesperado" porque el 30 de abril acaba el plazo de recogida de semilla y el 50% de las bateas están vacías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector del mejillón se manifestará el próximo 3 de abril en Santiago de Compostela para demandar a la Xunta de Galicia que apure la ampliación de las zonas de recogida de mejilla.

Los bateeiros dicen estar "desesperados", ya que el 30 de abril finaliza el plazo para la recogida de cría de mejillón y aseguran que la mitad de las bateas se encuentran en estos momentos sin mejilla.

El presidente de Amegrove, Francisco Padín, ha recalcado que no van a permitir que las bateas "se queden vacías" y perder así la cosecha del año que viene, algo que prevén que pueda suponer una pérdida de mercado, que sería ocupado por mejillones de otras comunidades y de otros países.

Representantes del sector han criticado este sábado que los planes de explotación específicos del percebe aprobados el pasado diciembre reservan para ese crustáceo numerosas zonas en las que también hay mejilla y en las que ahora no se permite su recogida, lo que significa que las zonas donde los bateeiros se abastecían "desde hace más de 60 años" se reducen en "más de un 80%".

CONVIVENCIA CON EL PERCEBE

En todo caso, los bateeiros han asegurado que la convivencia con los percebeiros es "perfectamente posible" y que se pueden compatibilizar ambas actividades como se ha hecho durante muchos años.

El presidente de la Federación Arousa Norte, Alejandro Tubío, ha criticado que la Consellería do Mar no presente avances ante sus demandas y afirman que a ellos "les va la vida en ello", por lo que piden a la administración autonómica un "cambio radical" porque hasta el momento denuncian que no han atendido "ni una mínima parte" de sus necesidades.

Por su parte, el presidente de Amegrove, Francisco Padín, ha lamentado que se les acaba el tiempo y que lo único que quieren es que la Consellería do Mar reconsidere su postura y que tenga en cuenta informes "serios" en los que se observa que en muchas de las zonas rojas en las que ahora se prohíbe la recogida de mejilla la presencia del percebe "no es significativa", mientras que de la semilla del mejillón sí lo es.