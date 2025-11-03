El BNG demanda al Gobierno "defender" la flota gallega ante la propuesta de recorte de cuotas de la UE para 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha instado al Gobierno central a defender la flota gallega ante la nueva propuesta de la Comisión Europea sobre Totales Admisibles de Captura (TACs) y cuotas pesqueras para el año 2026.

Por ello, los nacionalistas han difundido este lunes que han registrado iniciativas en la Cámara Alta, advirtiendo la senadora Carme da Silva de que la propuesta comunitaria "supone un nuevo golpe" para la flota que, según ella, "lleva años soportando recortes y limitaciones que ponen en riesgo su continuidad".

Además, la representante del BNG ha subrayado que "la actividad pesquera gallega es fundamental" y precisa de una "defensa decidida por parte del Estado español en las negociaciones con la Unión Europea".

El Bloque ha explicado que esta propuesta mantiene congelada la cuota de pesca en aguas ibéricas y prevé un recorte de 26% en la cuota de abadejo y de 28% en la de lenguado, "dos especies de gran relevancia para las flotas gallegas".

Asimismo, la proposición también establece una reducción del 5% en la cuota de jurel entre Fisterra y el Golfo de Cádiz. "Estas medidas son claramente perjudiciales para la flota gallega y carecen de justificación suficiente", ha señalado la senadora.

Ante esta propuesta, el BNG ha reclamado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defina una posición clara e activa en las negociaciones con el objetivo de evitar nuevos recortes y garantizar la viabilidad de la flota gallega.