BNG pide "medidas reales" en la lucha contra el furtivismo de marisco y entrada de productos foráneos ilegales

La portavoz de Mar del BNG, Rosana Pérez - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Mar del BNG, Rosana Pérez, ha reclamado a la Xunta "medidas reales" en la lucha con el furtivismo de marisco y la entrada de productos foráneos ilegales.

Tal y como ha trasladado la formación nacionalista en una nota de prensa, Pérez ha subrayado la preocupación del sector marisquero en Galicia, "en horas bajas y con escasez de los productos que más se demandan en Navidad" al mismo tiempo que se enfrenta a un "furtivismo en aumento".

Además, ha indicado que también entran en la Comunidad productos de países foráneos, como Portugal, donde la captura ilegal de marisco adquirió tal dimensión que viene de ser punto de atención en el Parlamento.

Por eso, el BNG llevará al Pleno de esta semana una interpelación para pedirle a la Consellería "más controles" en esas fechas en las plazas de abastos, depuradoras o locales de hostelería "para reducir al máximo la posibilidad de entrada de productos del mar de dudosas garantías sanitarias y evitar que se devalúe el producto gallego".

En esta línea, ha señalado que Galicia, como vecina de Portugal y con relaciones en muchos ámbitos, "deberá prestar especial atención" al diálogo y al "fomento de la colaboración mutua en este asunto y adoptar las medidas necesarias para reducir las consecuencias" que tiene la actividad ilegal en la pesca y marisqueo.

Así, la portavoz nacionalista de Mar advierte que la procedencia del marisco de zonas cerradas al marisqueo "debe encender todas las alarmas" y poner en guardia a los agentes implicados para "garantizar tanto el origen, la trazabilidad, como todas las condiciones sanitarias" que deben cumplir estos productos antes de llegar al consumo.

Pérez ha emplazado al Gobierno gallego a "dar máxima preferencia a la promoción de los productos gallegos del mar" y a "desarrollar campañas para que la ciudadanía se convierta en un agente activo contra el furtivismo".