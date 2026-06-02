El BNG reclama reforzar los controles contra el fraude en etiquetado de los productos del mar

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha demandado al Gobierno del Estado medidas urgentes contra el fraude en el etiquetado de los productos del mar, después de la publicación de un estudio de la Universidade de Cantabria que estima su impacto económico en más de 683 millones.

En un comunicado, el diputado nacionalista ha alertado que esta práctica "perjudica a las personas consumidoras, favorece la competencia desleal y daña al sector pesquero gallego, que cumple rigurosamente con la normativa.

La formación nacionalista, ante el reciente estudio publicado, demanda un refuerzo de las inspecciones y de los controles a lo largo de toda la cadena de comercialización, especialmente en los productos importados y procesados, así como mejoras en los sistemas de trazabilidad y en la información que reciben los consumidores.

"No es admisible que se sigan produciendo sustituciones de especies y etiquetados incorrectos que engañan a quien compra y perjudican a quien hace las cosas bien. No es normal que haya especies que acumulen un porcentaje erróneo en el etiquetado que llega a tasas de hasta el 30o el 20%", ha sostenido para asegurar que el Gobierno debe actuar para garantizar que el producto que figura en la etiqueta es realmente el que llega al plano.

El BNG reclama también una apuesta decidida por el consumo de productos pesqueros de proximidad y una revisión de la normativa para endurecer los controles frente a las prácticas fraudulentas, adoptando medidas para mejorar la información a los consumidores y la veracidad en el etiquetado de forma que se garantice que lo que compran se corresponde con lo pagado.

"Defender los productos de nuestras lonjas es defender la calidad, la transparencia y el futuro de un sector estratégico para Galicia", concluye el diputado nacionalista, que señala que, si no se actúa ante este fraude, el sector pesquero gallego seguirá viéndose afectado.