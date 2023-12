El BNG reprocha a la Xunta que no estudie la incidencia del vaciado de embalses en la muerte de bivalvos

Mar defiende que la forma de llover "ha variado" e insiste en que los embalses mantienen un "un riguroso marco de regulación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del BNG Rosana Pérez ha reprochado a la Xunta que no estudie la incidencia del vaciado de embalses en la mortalidad de bivalvos en las rías gallegas y que lo justifique con que "llueve mucho", mientras la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo, ha defendido que los embalses están sometidos a un "estricto protocolo de seguridad y a un riguroso marco de regulación" y que la forma de llover "ha variado".

En la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo en el Parlamento de Galicia, la parlamentaria nacionalista ha señalado que le parece "increíble" que la Consellería do Mar "no quiera elaborar un estudio sobre cuál es la incidencia que ese vaciado de los embalses tiene sobre el incremento de la mortalidad de bivalvo en las rías en épocas de lluvias". "A no ser que ustedes tengan ya un estudio y los demás sigamos en la inopia", ha cuestionado.

Así, ha insistido en que existe "abundantísima legislación" que "les obliga a velar por la calidad de las aguas y les permita condicionar la explotación de los embalses si considera Augas de Galicia que pueden estar en peligro personas o bienes".

"Ante toneladas de marisco muerto es lógico que las personas afectadas busquen explicaciones y el argumento no puede ser año tras año que llueve mucho. En este país llovió mucho siempre, afortunadamente, y por desgracia también las eléctricas siempre hicieron lo que les dio la gana y ahora lo siguen haciendo con el consentimiento expreso de la Xunta, que les da prioridad antes que demostrar si los vaciados inciden o no inciden en la salinidad del agua y en la mortalidad del marisco", ha zanjado.

En este sentido, ha relatado que existen pruebas gráficas del vaciado de algún embalse coincidiendo con la bajamar y la Xunta, ha añadido, "no es capaz de investigarlo y de ponerse al frente".

LA FORMA DE LLOVER "HA VARIADO"

Por su parte, la directora xeral ha insistido en que la forma de llover "está variando". Además, ha detallado que en la ría de Arousa, la salinidad por debajo de 15 en un periodo de tres días "puede causar mortalidad", pero "tiene un carácter moderado en berberechos o almeja babosa" y "cuando baja de 5, la mortalidad en estas especies ya se valora que va a ser severa", afectando también "a la almeja fina y japonesa".

Susana Rodríguez ha justificado que las "intensas lluvias" entre octubre y noviembre "superaron la media interanual del periodo entre 1981 y 2010" y que en las cuencas hidrográficas hacia las Rías Baixas "estos valores fueron mayores".

Asimismo, ha destacado que con motivo de la "veda extraordinaria", la Consellería "trabaja con el sector para habilitar ayudas en 2024 para solicitar ayudas que cubrirán embarcaciones que trabajan en estos bancos marisqueros".

La representante de Mar también ha querido subrayar que el Centro de Investigaciones Marinas (Cima) realizó una evaluación de la influencia de estas lluvias, entre las que ha mencionado las conclusiones de los 'lombos del Ulla', donde se registraron "precipitaciones que provocaron episodios de salinidad baja" que, ha añadido, "pudieron haber provocado mortalidades severas en las poblaciones de bivalvos".

Pese a esta argumentación, la diputada del Bloque ha reiterado que esta problemática no se da solo en las rías de Muros y Noia y en Arousa. Ha señalado que la ría de Pontevedra "está arrasada" y "gran parte de la de Vigo está muy dañada", así como Ferrol o Camariñas.

Por eso, ha indicado que es "muy curioso y sintomático" que en su primera intervención no "pronunciase la palabra 'vaciado' o 'embalses'". "Que hubo una baja salinidad, eso lo sabemos todos; si ya sabemos que hay baja salinidad y que eso afecta a la mortalidad del marisco, que también lo sabemos, ¿tienen ustedes estudios que demuestren la incidencia o no del vaciado y limpieza de los embalses en esa baja salinidad y por lo tanto en el incremento de la mortalidad del marisco?", ha insistido antes de añadir que la Xunta solo explica "que llovió mucho".

"INFRAESTRUCTURAS COMPLEJAS"

En su respuesta, Susana Rodríguez ha afirmado que los embalses son "infraestructuras complejas" que están sometidos a un "estricto protocolo de seguridad y a un riguroso marco de regulación".

Así, aunque en su primera intervención no hizo referencia a los embalses, algo que le reprochó Rosana Pérez, Susana Rodríguez ha explicado que estas infraestructuras "juegan un papel importante en el caudal de los ríos". "Si no hubiese embalses, las puntas de caudal que llegan al mar serían mucho mayores", ha especificado.

A continuación, ha apuntado que si se registra un periodo de sequía, Mar detecta "que hay una bajada de salinidad", pero "no es el caso de este episodio". "Hay una razón que no es la apertura de las compuertas", ha defendido.

MEDIDAS A TOMAR

Por otra parte, en esta misma Comisión, el BNG presentó una proposición no de ley sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno gallego para atender a la situación económica de mariscadoras y mariscadores, así como de las cofradías, afectados por los ceses de la actividad y la caída de la producción.

En concreto, el BNG demandaba activar "todos los mecanismos presupuestarios que sean necesarios para atender económicamente" a los profesionales que se viesen afectados por esta situación o crear un seguro público de producción marisquera "que asegura una producción mínima y garantice unos ingresos que les permita a los mariscadores una renta digna".

Esta iniciativa contó con los votos a favor de nacionalistas y socialistas y en contra del PPdeG, que ha señalado que la Xunta "trabaja con el sector en la solicitud al Gobierno para que se declaren las áreas de las rías como zonas afectadas gravemente por una emergencia por el impacto de los temporales en los últimos meses".