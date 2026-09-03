La Cofradía de Pescadores de A Coruña siembra 1,1 millones de unidades de almeja babosa

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A CORUÑA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de A Coruña ha llevado a cabo una nueva siembra de almeja babosa en la ría de O Burgo con el objetivo de recuperar la biomasa y consolidar la actividad extractiva en sus bancos submareales.

Así lo informa la Xunta que precisa que la intervención se realizó al amparo del proyecto de restauración y conservación financiado por la Consellería do Mar a través de la orden de ayudas destinada a proyectos de restauración y conservación de la biodiversidad marina y los recursos marisqueros.

A lo largo de la jornada se depositaron en las aguas del estuario un total de 1.099.999 unidades de semilla, cerca de 990 kilos, con una talla de entre 16 y 18 milímetros. Las labores se ejecutaron desde cuatro embarcaciones auxiliares del sector.

La aportación de bivalvos se distribuyó de manera estratégica en dos espacios diferenciados para afianzar la repoblación del esteiro. El mayor volumen de la intervención se concentró en la zona de libre marisqueo, concretamente en el banco de Canal de la Ría, donde se depositaron 803.707 unidades que suman 720 kilos de almeja.

Los restantes 270 kilos -- correspondientes a 296.292 ejemplares -- se destinaron al banco Canal Principal, situado dentro de la zona de autorizaciones.