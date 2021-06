Cofradías piden a la Xunta informes sobre el impacto de extraer semillas de mejillón en bancos de percebe

Critican su "inacción" ante el "arrase de muchas poblaciones" del crustáceo por "cosechas indiscriminadas" del sector de las bateas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cofradías de percebe y la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Pontevedra han pedido a la Consellería do Mar informes elaborados sobre el impacto de la extracción de semillas de mejillón en bancos de este crustáceo.

Mediante un escrito remitido a la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, han demandado un documento elaborado en 2011 por el Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) sobre las poblaciones de percebe y mejillón en bancos naturales.

Además, han enviado un segundo escrito a la Jefatura Territorial de la Consellería do Mar en Vigo para pedir otro estudio elaborado por los biólogos de zona sobre daños ocasionados en zonas con presencia de percebe por la extracción de la semilla de mejillón.

Los patrones mayores de las cofradías de percebe han remarcado la importancia de disponer de estos documentos para "conocer con datos contrastados" los "efectos perjudiciales" de la actividad extractiva de semillas de mejillón en zonas sensibles de percebe.

Así, han señalado que se trata de "informes públicos y financiados con fondos públicos", por lo que "no se entendería que la Consellería do Mar se negase facilitarlos". "De ser así, serían requeridos a través de la Valedora do Pobo o incluso por vía judicial", han advertido.

Asimismo, las cofradías con sector de percebe preparan los currículums profesionales de perceberos que se presentarán ante el registro de la Xunta de Galicia en un acto al que se dará difusión pública.

"MEDIO DE VIDA AMENAZADO"

En los mismos, se señala que el "medio de vida" de estas personas se encuentra "amenazado y en peligro" debido al "arrase de muchas poblaciones de percebe" y "causado por las cosechas indiscriminadas de semilla de mejillón realizadas por algunos grupos".

En este sentido, las cofradías denuncian que se trata de "un hecho amparado por una norma obsoleta que data del año 2000", que la Consellería do Mar "parece no apostar por modificar para adaptarla a la realidad actual" y "así asumir su responsabilidad y sus competencias para garantizar la protección y la sostenibilidad del medio marino".

Ante la "inacción" y "falta de valentía de la Consellería do Mar en cuanto a intentar solucionar el conflicto existente entre los perceberos y algunos integrantes del sector de las bateas", los primeros remitirán sus currículums a la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, "para solicitar un puesto de trabajo en la Xunta".