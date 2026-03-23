Las cofradías urgen al Gobierno medidas anticrisis porque las actuales "no sirven para el sector del mar"

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, urge al Gobierno central a aprobar medidas anticrisis ante el impacto de la guerra de Oriente Próximo, ya que critica que las actuales aprobadas "no sirven para el sector del mar".

El también responsable de las cofradías de la provincia de Lugo y patrón mayor de Burela explica que el sector del mar ya está "exento" del IVA de hidrocarburos y la medida de 20 céntimos por litro consumido "se van a percibir sabe dios cuándo". "No nos sirven para nada", censura.

En declaraciones a Europa Press, recuerda que la semana pasada ya se le expuso al ministro de Pesca, Luis Planas, que necesitan "medidas inmediatas". Pone de ejemplo que el gasóleo este lunes en Burela está a 1,21 euros por litro para los barcos, cuando "el tope para la sostenibilidad económica se plantea en 0,75-80 céntimos el litro".

Pide medidas que sean reales en el surtidor para mantener al sector. Valora que el Ministerio "sí que hizo" la exención de la tasa de pesca fresca, pero explica que solo se aplica en los puertos de titularidad estatal, por lo que reclama a la Xunta que haga lo propio en los 122 puertos de titularidad autonómica.

Paralelamente, las cofradías piden mayor flexibilidad interanual de una especie que no se pescase el año pasado para el siguiente se amplíe del 10% al 25%, y pone como ejemplo lo que sobró en 2025 de caballa.

Basilio Otero también apunta a otras dos problemáticas como que los insumos para el sector "se van a poner por las nubes", unido a que "el incremento de costes no se puede repercutir en el producto final al hacer subastas a la baja". "El sector está más que al límite", resume.