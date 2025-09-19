Concluye la cumbre de la NAFO con Galicia "satisfecha" por la subida de bacalao

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reunión anual de la Organización de Pesqueras del Atlántico Noroeste (NAFO) ha concluido este viernes su 47ª edición con la delegación gallega "satisfecha" por un incremento de un 18% de los totales de capturas admisibles (TAC) de bacalao en la división 3M, hasta las 16.360 toneladas de las cuales 7.813 toneladas corresponde a la flota comunitaria.

En un comunicado, la Xunta destaca que hay "un aumento que alcanza el 120% desde el año 2023, después de 14 años de cierre de esta pesquería". También hay una tendencia positiva en la zona 3L con unas posibilidades de pesca de 40.000 toneladas, de las 1.552 toneladas corresponden a la Unión Europea lo que supone un incremento del 56,4%.

Mientras, la gallineta se mantiene estable en la zona 3M con 7.813 toneladas, de los cuales para la flota comunitaria 233 toneladas son para España. También se logró esquivar el cierre de la división 3O, 3L y 3N, clave para la flota gallega.

En el caso de la bertorella, una pesquería que está ganando importancia para la flota gallega, se asignó una cuota de 1.000 toneladas para las divisiones 3N y 3O, las mismas que este año, frente las 400 toneladas propuestas por el consejo científico, por lo que corresponde a España 255 toneladas.

"El único punto negativo es la pequeña reducción en la cuota de fletán negro de un 0,22% por la aplicación de la nueva regla de explotación lo que se tradujo en 32 toneladas menos con un TAC para el 2026", explica el Gobierno gallego en un comunicado. Son 14.729 toneladas, de las cuales 6.398,9 corresponden a la flota comunitaria.

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado en las IV Jornadas de Pesca de Ribeira, organizadas por la OPP83, en donde ha subrayado que Galicia le marcó el rumbo al Gobierno en la defensa de un fondo específico y suficiente para la pesca.

Recuerda que el Gobierno gallego ya criticó la intención de la Comisión Europea de "diluir el actual Fempa en un gran fondo", además de que la Xunta impulsó un grupo de trabajo con el sector.