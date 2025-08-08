La conselleira aborda inversiones para impulsar la sostenibilidad de los puertos de Burela y Viveiro (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este viernes con el sector marítimo-pesquero de A Mariña lucense, con el fin de analizar el apoyo de la Xunta y de "seguir impulsando la competitividad y sostenibilidad de la actividad que desarrollan los principales puertos de la comarca", es decir, el de Burela y el de Viveiro.

Allí, ha adelantado que su departamento completará este año la equipación de la nave de preparación y envasado de productos pesqueros del puerto de Celeiro, cuyos trabajos de mejora y acondicionamiento finalizaron la finales de 2024.

Las dos actuaciones, equipación y mejora, se enmarcan en el proyecto global de modernización de estas instalaciones, dotado con más de 1,1 millones de euros, y cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En una nota de prensa, la Xunta ha explicado que la actuación permitirá la adquisición de diversos equipos para facilitar el desarrollo del trabajo en la misma, y se suma a los ejecutados.

Previamente, la conselleira se ha desplazado hasta el municipio burelés, donde se ha reunido con la cofradía de pescadores, la OPP-7 y con Armadores de Burela S.A (ABSA). Entre otras cosas, ha abordado las ayudas Fempa concedidas desde 2023 o los retos que debe afrontar el sector.