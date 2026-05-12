La conselleira do Mar defiende una política pesquera europea "pragmática" y un fondo específico fuerte

La Conselleira Do Mar, Marta Villaverde, En El Galicia Market Place - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido una política pesquera europea "más equilibrada y pragmática" y un fondo específico fuerte ante la amenaza de recorte de un 66% en el futuras partidas.

En la décima edición del Galicia Market Place, celebrado en Vigo, ha destacado a Galicia como "región estratégica" en el ámbito marítimo-pesquero, tanto por su capacidad productiva como por su contribución a la seguridad alimentaria, a la cohesión territorial y al desarrollo de la economía azul europea.

Marta Villaverde sostiene que "un sector estratégico para Europa necesita un instrumento financiero propio, fuerte y estable".

Así, alerta del impacto de los recortes continuados de los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas en la rentabilidad de las empresas y aboga por abordar la protección de los ecosistemas marinos desde la ciencia y el diálogo con los territorios.

"Europa no puede entender sus políticas vinculadas al mar sin Galicia", deja claro la conselleira do Mar.