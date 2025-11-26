La conselleira do Mar pide una reforma de la política pesquera que simplifique la obligación de desembarque

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en una jornada en Burela - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, defiende que la reforma de la Política Pesquería Común (PPC) replantee y simplifique la obligación de desembarque.

Así lo ha expuesto en la Xornada sobre a obrigación de desembarque e valorización de especies con alto potencial de comercialización, organizada por la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (OPP-7) que ha reunido a la representantes de las administraciones, organismos científicos y del sector.

En esta línea, remarca que el cambio de la gestión no cumplió los objetivos marcados, pues "el actual sistema supone un complejo marco reglamentario que está generando pérdidas desiguales entre flotas".

"No se tuvieron en cuenta de incentivos adecuados al sector, omitiendo la naturaleza propia de la actividad pesquera", censura la conselleira. Considera que es incompatible con el principio de estabilidad relativa "debido a la imposibilidad de realizar descartes, que da lugar a especies que afectan a la actividad pesquera".

Estos argumentos de Galicia han sido trasladados en el marco del procedimiento de evaluación de la actual PPC para adecuar esta política a las particularidades de la flota gallega.

Así, el objetivo es mejorar las expectativas de venta de los productores y garantizar el abastecimiento de alimentos de calidad a los consumidores.