La conselleira do Mar subraya la trayectoria de Opmega como entidad representativa del sector miticultor gallego

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega) con el objetivo de abordar las necesidades de sus asociados.

Villaverde ha remarcado su trayectoria como entidad representativa del sector miticultor gallego y resaltó la importancia de esta actividad extractiva de la que Galicia es líder a nivel europeo representando el 44,6% de la producción de este bivalvo en todo el continente.

Esta organización, constituida en 1986 como OPMAR, es una de las principales entidades del sector agrupando a 579 bateas y 312 socios, con una red de delegaciones distribuidas por el litoral de la comunidad.

Está reconocida como Organización de Productores Pesqueros (OPP) nacional, lo que implica el desarrollo su propio plan de producción y comercialización. En la actualidad es la única con esta consideración en el ámbito de la producción de mejillón en Galicia.